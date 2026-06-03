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Команда Псковской области завоевала три «серебра» на Кубке России по гребле на лодке «Дракон»

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Команда Псковской области завоевала три серебряных медали на первом этапе Кубка России «Дракон Мастерс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации ветеранов гребного спорта Псковской области.

Фото: Федерация ветеранов гребного спорта Псковской области

Соревнования прошли в Московской области, в городе Старая Купавна, 23 и 24 мая. Спортсмены состязались на трёх дистанциях — 200 метров, 500 метров и 2 000 метров — и завоевали серебряные медали на каждой из них.

В состав команды Псковской области (категория 60+) вошли Владимир Фёдоров, Пётр Иванов , Александр Суворов, Виктор Миронов, Васильев Владимир, Петров Валерий и Краснопевцев Игорь.

Среди участников соревнований были команды ветеранов гребного спорта: «Скобари» из Пскова, «7 Холмов» из Москвы, которая является сборной России, «Волжские Драконы» из Нижнего Новгорода и «Купавенские Драконы» — сборная Московской области и Москвы.

Примечательно, что в составе псковской команды выступили три спортсмена из Перми, один из Москвы и барабанщик из Московской области.

Примечательно, что в составе псковской команды — три спортсмена из Перми, один из Москвы и барабанщик из Московской области.

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