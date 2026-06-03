Команда Псковской области завоевала три «серебра» на Кубке России по гребле на лодке «Дракон»

Команда Псковской области завоевала три серебряных медали на первом этапе Кубка России «Дракон Мастерс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации ветеранов гребного спорта Псковской области.

Фото: Федерация ветеранов гребного спорта Псковской области

Соревнования прошли в Московской области, в городе Старая Купавна, 23 и 24 мая. Спортсмены состязались на трёх дистанциях — 200 метров, 500 метров и 2 000 метров — и завоевали серебряные медали на каждой из них.

В состав команды Псковской области (категория 60+) вошли Владимир Фёдоров, Пётр Иванов , Александр Суворов, Виктор Миронов, Васильев Владимир, Петров Валерий и Краснопевцев Игорь.

Среди участников соревнований были команды ветеранов гребного спорта: «Скобари» из Пскова, «7 Холмов» из Москвы, которая является сборной России, «Волжские Драконы» из Нижнего Новгорода и «Купавенские Драконы» — сборная Московской области и Москвы.

Примечательно, что в составе псковской команды выступили три спортсмена из Перми, один из Москвы и барабанщик из Московской области.

Примечательно, что в составе псковской команды — три спортсмена из Перми, один из Москвы и барабанщик из Московской области.