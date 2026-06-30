Колесить по Пскову

Оценить размер крепостных стен Пскова и увидеть все его достопримечательности за один день предлагает местный краевед в ходе велосипедной экскурсии. Идея интересная. Но готова ли инфраструктура города к туристам на этом экологичном виде транспорта? И, в целом, дружелюбен ли наш регион к велосипедистам?

Псковская Лента Новостей решила вновь покататься по городу, оценить его удобство для двухколесных средств передвижения, а также узнать какие маршруты в областном центре и за его пределами заслуживают внимания начинающих и опытных велосипедистов.

Вдоль крепости на велосипедах

Центр Пскова за последние годы преобразился: на набережных и в парках не только обустроены пешеходные зоны, но и сделаны велодорожки. Поэтому не удивительно, что велосипедистов стало больше и периодически даже проводятся экскурсии по городу на двухколесном транспорте.

Одной из таких идей знакомства с Псковом поделился местный краевед и историк Александр Окунев. На своей странице в соцсети он рассказал об экскурсии «По Пскову на велосипедах». «Основная идея — проехать на велосипедах вокруг всей крепости (вдоль городских стен), чтобы оценить её размер. Псков — это крепость. Одна из крупнейших в регионе. Ее периметр почти 7 км, длина всех построенных стен - 10 км», - сообщил он.

Фото pskov-putevoditel.ru

Вторая часть экскурсии посвящена достопримечательностям внутри крепости - памятникам ЮНЕСКО и палатам XVII века. Маршрут пролегает через городские парки и скверы. А в третьей части гид предлагает экскурсантам посетить две горы: Сокольницу с памятником Невскому и Снетную - с монастырем XIII века.

По словам Александра Окунева, получился маршрут продолжительностью 40 км с 27 остановками для короткого рассказа о памятниках старины. Правда, преодолеть его решилась только одна группа туристов — первая и единственная экскурсия состоялась в 2024 году.

Фото pskov-putevoditel.ru

«Эта экскурсия предназначена для опытных велотуристов - начинающему велосипедисту лучше её использовать в сокращенном варианте. Наша поездка была с остановками и не особо высоким темпом передвижения: главное было проехать максимально аккуратно, соблюдая правила движения и не создавая излишних помех другим участникам движения, особенно пешеходам. Кажется, всё это вполне удалось. Кое-где пришлось идти пешком, но это внесло разнообразие в прогулку», - рассказал ПЛН о своем проекте Александр Окунев.

Можем повторить!

Всего в рамках экскурсии на осмотр псковских достопримечательностей предусмотрено 7-8 часов. Но оценить, насколько удобна велоинфраструктура как для прогулочных поездок, так и просто для перемещения из точки А в точку В, можно и за пару часов, преодолев только небольшую часть маршрута.

Начало его обозначено на левом берегу Великой, возле Анастасиевской часовни. С площадки возле недостроенного кампуса ПсковГУ хорошо видны кремль и крепостная стена на противоположном берегу. Что касается велоинфраструктуры, то как таковой ее нет, но по Ольгинской набережной вполне комфортно можно доехать до следующей точки маршрута - Мирожского монастыря. Мимо него по пешеходным дорожкам Дендропарка направляемся к мосту 50-летия Октября. Там лучше спешиться: во-первых, установлен дорожный знак, что на велосипеде по тротуару моста передвигаться нельзя, во-вторых, сам тротуар максимально узкий.

В центральной части города с велодорожками лучше — они есть. Правда, не везде, не идеальные, не всегда обозначенные знаками или понятной разметкой. Но проезжать в тени древних крепостных стен по улице Свердлова вполне удобно.

Далее путь пролегает через Кузнецкий мост и улицу Гремячая. Велодорожки на правом берегу Псковы появляются только в парке Строителей. Поэтому велосипедисты могут ехать или по узким тротуарам или по проезжей части. Впрочем, машинопоток в частном секторе не такой интенсивный, поэтому хочется думать, что двухколесный транспорт не создает никому помех.

В целом, кататься по Пскову с целью насладиться его атмосферой приятно и комфортно. А если еще делать остановки, то даже можно заметить, как красив и интересен наш город. История здесь на каждом шагу, как и остатки крепостных стен Окольного города, вдоль которых пролегает маршрут велоэкскурсии.

По сравнению с тем, что было лет пять назад, городская велоинфраструктура развивается. Велодорожек с каждым годом становится все больше и больше. Появляются новые полезные объекты. Тот же пешеходный мост через Пскову - очень функциональная штука, благодаря которой можно легко и быстро оказаться на другом берегу Псковы. И на нем есть выделенная полоса для велотранспорта!

В первую очередь, велосипедные дорожки и парковки появляются на улицах, где проходит реконструкция. Например, на улице Калинина такая дорожка расположена на некотором расстоянии от тротуара. Это очень хорошо - при условии, что по ней не ходят другие участники движения. Впрочем, и в составе тротуаров «нарисованные» велосипедные полосы тоже помогают людям на колесах не смешиваться с потоком пешеходов и хоть немного дисциплинируют последних.

Хочется отметить и удобные понижения на тротуарах - все меньше и меньше опасности со всего размаха влететь в высокий бордюр. Одним словом, город становится дружелюбнее к велосипедистам, спешащим по своим делам.

За городом интереснее

Но настоящие велосипедисты любят скорость. В городе почти нет выделенных полос для них, а на тротуарах, как известно, не разгонишься. Поэтому зачастую велопутешественники выбирают маршруты за пределами Пскова. «По городу тут буквально 10—15 км — и всё, откатался. А за городом можно, во-первых, ездить на приличные расстояния: 30, 60, даже 100 километров, во-вторых, каждый раз находить новые красивые места», - рассказал пскович Игорь.

Несколько лет назад в регионе даже разрабатывался комплексный проект велосипедных дорожек, затрагивающий не только Псков, но и другие населённые пункты. Тогда впервые была озвучена возможность создания междугороднего веломаршрута «Псков - Изборск — Печоры». «Концепцией предусмотрено устройство выделенной полосы для велодорожки, организация кемпингов и велостоянок, а также навигация в виде информационно-указательных стендов вдоль автомобильных дорог. В целях развития велодвижения по направлению Псков – Изборск – Печоры планируется создание веломаршрута протяженностью около 167 км», - сообщили в региональном министерстве туризма.

В ведомстве пояснили, что правительство Псковской области направило обращение в Федеральное дорожное агентство о реализации проекта. «По результатам рассмотрения обращения определено, что при выполнении проектно-изыскательских работ для строительства велосипедных дорожек необходимо расширение полосы отвода автомобильной дороги, выполнение комплекса работ по которой возможно в рамках реконструкции или выполнения мероприятий по повышению уровня обустройства.

В настоящее время финансирование вышеуказанных мероприятий не предусмотрено», - добавили в министерстве.

Реализация проекта по созданию сети велодорожек с использованием средств национального проекта «Туризм и гостеприимство» также «не представляется возможной в связи с отсутствием соответствующего направления финансирования». Вместе с тем, министерство ведет планомерную работу по созданию сопутствующей инфраструктуры, предусмотренной концепцией, в том числе за счет средств федерального бюджета в рамках национальных проектов. Так, при поддержке федерального центра по пути следования маршрута в 2023-2025 годах уже появились 92 номера в модульных некапитальных средствах размещения. В 2026 - 2027 годах запланировано создание еще 30 номеров.

Впрочем, не все велопутешественники любят готовые удобные маршруты. Многие уверены: отправиться на велосипеде можно, куда угодно. «Если брать точку старта из Пскова, то из наших маршрутов целая ромашка получается. Иногда мы забрасываемся на машине, например, в Изборск, Порхов иди Остров и обкатываем местные окрестности. Объезжали вокруг Городищенского озера, катались по Мальской долине. Ездили на Большехрапскую ГЭС в Опочецком районе. Самый мощный заезд у нас был недавно: “вписались“ в акцию “Летнее солнцестояние“, в которой участвуют велосипедисты из разных стран. Проехали 100 миль - 161 км за два дня», - рассказал Игорь.

По словам мужчины, в тех местах, куда они ездят, естественно, никакой велоинфраструктуры нет. «Но это вообще не волнует, потому что у нас хорошие горные велосипеды. Ездим и по асфальту, и по бездорожью. Бывает, попадаются сложные участки (кусты, бревна на дороге), тогда приходится тащить велик на плече», - отметил путешественник.

Но при этом, по словам Игоря, грунтовые и лесные дороги все равно предпочтительнее автострад. «Езды по трассе мы стараемся избегать из-за того, что это не очень безопасно. По возможности, если недалеко от трассы есть альтернативный путь, выбираем его. Если других вариантов нет или надо побыстрее — едем по асфальту», - рассказал он.

Одним словом, кому-то из велосипедистов нужно, чтобы было комфортно, а кому-то — приключения. Но все-таки для туристов на велосипедах, не знакомых с городом, или для людей, использующих велотранспорт для повседневных нужд, гораздо удобнее и безопаснее ездить при наличии соответствующей инфраструктуры: удобных тротуаров, четко обозначенных на них дорожек, удобных парковок. И работа эта, во всяком случае в Пскове, постепенно ведется.

Светлана Синцова