«Дневной дозор»: Нужно ли России приложить все усилия, чтобы вернуться в большой футбол?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли России приложить все усилия, чтобы вернуться в большой футбол?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В эти дни проходит чемпионат мира по футболу. Сегодня внимание всех любителей спорта на планете приковано к Мундиалю. Футбол является самым популярным и самым смотрибельным видом спорта в мире. Если лет 50 тому назад в него преимущественно играли в странах Латинской Америки и Европы, то сегодня самые экзотические государства мира, представляющие Африку и Азию, не просто участвуют в чемпионате, а проходят в 1/16 или даже в 1/8 финала. В турни ре представлены команды 48 государств, а с учетом того, что всего на планете их порядка 200, это практически четверть от всех стран мира.

Удивительно, что страны, о существовании которых среднестатистический россиянин может даже и не знать, выходят в 1/16 и там сражаются с действующими чемпионами мира — аргентинцами.

Но, как мы знаем, на чемпионате мира по футболу в этом году нет игроков, представляющих Россию. За последнее десятилетие наша сборная и так нечасто попадала на Мундиаль, не было россиян и на прошлом чемпионате в Катаре. Последний раз российские футболисты принимали участие в чемпионате мира-2018, который проходил в нашей стране.

А надо ли России приложить все усилия, чтоб вернуться в большой футбол? Ведь сегодня это больше, чем спорт. Это политический ресурс, который имеет стратегическое значение. Некоторые страны мира ставят такую цель как сверхзадачу, вкладывают баснословные деньги, потому что участие в главном мировом футбольном состязании – это очень важная не только спортивная, но и политическая задача. Так стоит ли нам «идти на поклон», заносить деньги футбольным чиновникам и добиваться возвращения российских команд в большой футбол? Что об этом думают наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Основатель футбольного клуба «Псков-747», депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов считает чемпионат мира по футболу высшей ступенью, которая котируется в футбольной среде даже больше, чем Олимпийские игры. Однако «выпрашивать» возвращение России в мировой футбол, по его мнению, не стоит. Он убежден, что время все расставит на свои места.

«Конечно, попасть на такой праздник и стать его участником — это значит, что в вашей стране серьезно относятся к футболу. Поэтому участвовать в таких соревнованиях нужно. Ни в коем случае не надо ни перед кем идти на поклон. Да и, в принципе, перед кем кланяться — большой вопрос. То, что сейчас происходит в международной системе FIFA и европейской UEFA, последние лет 15 сопровождается большими финансовыми скандалами. Поэтому я думаю, в первую очередь реорганизация требуется самой системе — и Европейской федерации футбола, и Международной федерации футбола (FIFA). Когда туда придут люди с более спортивными взглядами, они, безусловно, вернут нам допуск к участию в чемпионате мира и к отборочному циклу. Это, на мой взгляд, лишь вопрос времени. Отсутствие в этих соревнованиях, даже в отборочном цикле, такой страны, как Россия... Все понимают, что это самая большая по территории страна в мире, с богатой футбольной историей. В разные периоды у нас были и яркие победы, и моменты разочарования игрой сборной, но сегодня, когда внимание к спорту в нашей стране находится на высоком уровне, каждый юный футболист все равно мечтает однажды попасть в сборную своей страны и сыграть на чемпионате мира. Поэтому эту работу необходимо продолжать».

Экс-руководитель Федерации футбола Псковской области, бывший председатель регионального комитета по спорту Александр Коновалов придерживается мнения о том, что возвращение на мировую футбольную арену российских футболистов должно состояться только дипломатическим путем и благодаря собственным хорошим спортивным результатам.

«Конечно, было бы здорово видеть сборную нашей страны в числе участников Мундиаля. И, конечно, хотелось бы, чтобы она проходила как можно дальше — хотя бы в одну восьмую или четвертую финала. Дальше даже загадывать боюсь. Ладно, хотя бы в одну шестнадцатую. Надо или не надо кому-то носить деньги в FIFA? Как можно об этом говорить? Безусловно, футбол — один из самых непростых видов спорта, где чиновничий произвол, в том числе и, может быть, в первую очередь на мировом уровне, способен как уничтожить команду, так и оставить ее за бортом истории или, наоборот, кому-то помочь. Недавний случай с отменой красной карточки одному из американских игроков — яркий тому пример. Попадать туда надо? Надо. Бороться за это надо? Надо. Наверное, прежде всего дипломатическими путями, а во-вторых — своей игрой. Как только сборная начнет играть так, чтобы на ее футбол смотрели, не закрывая рот, а с заглядением, все остальное решится само собой».

Даже несмотря на то, что в последнее время чемпионат мира по футболу напоминает действующему директору футбольного клуба «Псков», экс-председателю комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области Ивану Штылину больше какое-то представление, чем какой-то важный мировой турнир, стремиться к нему, не теряя собственного достоинства, российской сборной все равно стоит.

«Заносить туда деньги абсолютно не надо. У нас должно быть уважение к себе. Если мы говорим, что спорт вне политики, то, мне кажется, это выражение уже становится мемом. После того, что мы видим даже на Мундиале, когда сборной США отменяют красную карточку и заменяют ее условным наказанием, все это уже похоже на какую-то пародию и дурдом. Но я все равно смотрю на ситуацию с оптимизмом. Мундиаль и другие международные турниры — это именно то, к чему должна стремиться наша сборная. Только на таком уровне можно совершенствоваться и повышать свое мастерство. В любом случае, такие соревнования становятся серьезным толчком для развития профессионального футбола в нашей стране. Другой вопрос, что сегодня решения там принимают люди, которые, возможно, руководствуются не только спортивными принципами, а, возможно, материальными. Тем не менее нужно добиваться своего, показывать высокий уровень игры и продолжать стремиться к участию в этих турнирах».

Декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков считает футбол самым популярным и политизированным видом спорта. Им интересуются все, от простых граждан до политиков разных стран и уровней, что не может не сказываться на скорости возвращения российской сборной на мировую футбольную арену. По его наблюдениям, положительные подвижки в сторону участия российских футболистов в международных футбольных турнирах есть, и думается ему, что со временем ситуация будет становиться всё лучше и лучше.

«Во-первых, футбол — это спорт. И не только на футбольную арену российским спортсменам долгое время не было допуска. В целом по большинству видов спорта наши спортсмены были отстранены от соревнований. Лишь относительно недавно, примерно полтора года назад, ситуация начала меняться. Процесс сдвинулся с мертвой точки, и сегодня уже более двух десятков международных федераций допускают российских спортсменов к соревнованиям — где-то в нейтральном статусе, а где-то уже без ограничений, с флагом и гимном. Этот процесс развивается постепенно, и футбол, можно сказать, тоже стоит в очереди на возвращение. Поэтому возвращение российского футбола на международную арену следует рассматривать в контексте общего возвращения российского спорта. А здесь уже есть существенные подвижки. Если говорить непосредственно о футболе, то появились и первые обнадеживающие сигналы. Еще до решения Международного олимпийского комитета FIFA пригласила российских футболистов до 15 лет, если не ошибаюсь, принять участие в международном турнире или фестивале, который пройдет осенью в Азербайджане. То есть наши юные футболисты уже получили приглашение на эти соревнования. Это свидетельствует о том, что со временем подобные приглашения, вероятно, будут поступать и игрокам старших возрастных категорий. В целом можно ожидать, что эта положительная динамика будет постепенно усиливаться».

Не считает нужным унижаться и просить вернуть сборную России в мировой футбол полковник в запасе, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев.

«Нужно дождаться момента, когда наших спортсменов будут привлекать ко всем международным соревнованиям. И только когда это произойдет, когда Международная федерация футбола примет соответствующее решение, тогда мы сможем участвовать и платить, как это делают большинство стран мира. А унижаться не нужно. Такое унижение касается не только страны, но и футболистов, и, по сути, всех граждан России».

Главный редактор Псковской Ленты Новостей, в прошлом спортивный журналист, экс-издатель журнала «Псковский футбол» Александр Савенко рассказал, почему, с точки зрения политики, возвращение российских команд на мировые футбольные соревнования — это, несомненно, важно, но в нынешнем состоянии нашего футбола, в том числе и регионального, нужно задуматься о том, в каком свете мы сможем себя на этой мировой арене показать.

«На самом деле на эти вопросы нет простого и однозначного ответа. С позиции обывателя тема, вернется ли российский футбол на мировую арену, во-первых, не входит ни в топ-10 ни даже в топ-100 актуальных проблем, то есть людей куда сильнее волнует другое — от темы СВО и безопасности до дефицита бензина на заправках и цен в магазинах. Это естественно. Во-вторых, со спортивной точки зрения российский футбол на мировой и европейской арене — это для нас одно расстройство. Если представить, что сборную Карпина вдруг допустили бы до турниров — то выглядела бы она там блекло, проигрывала конкуренцию не только грандам - Аргентине с Месси, Франции с Мбаппе, Англии с Кейном, но и командам, которые мы недавно записывали в аутсайдеры — некоторые и про существование Кюрасао с Кабо-Верде не знали. А теперь они объективно сильнее. И редкие игры сборной России это подтверждают. Так что надо думать не про возвращение на мундиали и евро, а про развитие своего футбола в стране — детско-юношеского, массового, надо думать про развитие инфраструктуры, в том числе в Пскове и в целом в области, возрождение интереса к игре. А пока понятно: футбол болен — там чего ни коснись везде проблемы: необъяснимые траты в профессиональных клубах, в том числе бюджетных денег, непрофессионализм, жулики ну и так далее. Всё это влияет на уровень развития игры - и рваться в мировой футбол в такой ситуации особого смысла нет. А вот с точки зрения политики возвращение российского футбола и в целом российского спорта — это, разумеется, важно. Имидж страны, восстановление справедливости, вопрос престижа это важно — помните, как в былые времена, спорт был призван демонстрировать превосходство одного общественного строя над другим. Всё это имеет значение, и тут разумеется надо прикладывать усилия, чтобы снова быть там, где весь мир. Но я бы не согласился с предложенной постановкой вопроса — мол, надо ли идти на поклон, заносить кому-то и так далее. Унижаться в любом случае не надо, тем более это-то и не сработает, но усилия прилагать в этом отношении необходимо».

В программе наши собеседники рассуждали о том, стоит ли нам «идти на поклон», «заносить деньги» футбольным чиновникам и добиваться возвращения российских команд в большой футбол. Все комментаторы, как один, убеждены в том, что со временем на мировой футбольной арене снова обретут смысл слова основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена о том, что «спорт вне политики», и футбольные команды нашей страны вновь попадут на самые престижные чемпионаты. Осталось дело за малым — развивать спортивную инфраструктуру в стране и добиваться хороших футбольных результатов, чтобы российские болельщики могли гордиться своими футболистами, выступающими на мировой арене.

Александра Братчикова