Псковский спортсмен стал победителем Первенства России по легкой атлетике U16

Воспитанник детского оздоровительно-образовательного спортивного центра «Юность» Хасан Гайрабеков стал победителем Первенства России по легкой атлетике U16. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фотографии: МБУ ДО ДООСЦ «Юность» / «ВКонтакте»

В тройном прыжке была высокая конкуренция: на пьедестал метили сильнейшие юниоры со всей страны. Но Хасан Гайрабеков боролся выложился на максимум и совершил настоящий прорыв — 13 метров 90 сантиметров.

«Это личный рекорд спортсмена! Этот результат — не просто цифры. Это итог тысяч часов тренировок, силы воли и огромного желания побеждать. Хасан показал себя суперспортсменом: спокойным, собранным и невероятно целеустремлённым.» — комментируют в школе.

МБУ ДО ДООСЦ «Юность» отметила, что искренне поздравляет Хасана Гайрабеков и его тренера Веру Яковлеву с блестящей победой: «Пусть эта золотая страница станет стартом для новых высот!».