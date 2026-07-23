Псковский спортсмен стал победителем Первенства России по легкой атлетике U16

Воспитанник детского оздоровительно-образовательного спортивного центра «Юность» Хасан Гайрабеков стал победителем Первенства России по легкой атлетике U16. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.
Фотографии: МБУ ДО ДООСЦ «Юность» / «ВКонтакте»
В тройном прыжке была высокая конкуренция: на пьедестал метили сильнейшие юниоры со всей страны. Но Хасан Гайрабеков боролся выложился на максимум и совершил настоящий прорыв — 13 метров 90 сантиметров.
МБУ ДО ДООСЦ «Юность» отметила, что искренне поздравляет Хасана Гайрабеков и его тренера Веру Яковлеву с блестящей победой: «Пусть эта золотая страница станет стартом для новых высот!».