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Двух пилотов из Великих Лук признали кандидатами в мастера спорта по воздухоплаванию

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Приказом министерства спорта Псковской области двум пилотам из Великих Лук присвоен разряд «Кандидат в мастера спорта по воздухоплавательному спорту», сообщили в канале «Воздухоплавание Великие Луки» в Max. 

Фото здесь и далее: Николай Рябцев, Игорь Шелапутин, Александр Воробьёв

Евгений Кравченко в 2026-м стал вторым на чемпионате Северо-Западного федерального округа в Великом Новгороде; а Максим Валуев - четвертым на чемпионате России в Великих Луках.

 

Отметим, что именно баллы Евгения и Максима принесли Псковской области серебро командного зачета чемпионата страны.

Четверо воздухоплавателей теперь в шаге от звания «Мастера спорта России». Однако ближайшие соревнования состоятся лишь в 2027 году.

Кто примкнет к клубу КМС, в котором кроме «новичков» находятся Сергей Никитин и Екатерина Ларикова, также покажет только будущий сезон.

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