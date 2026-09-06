В Пскове завершился второй тур чемпионата России по хоккею на траве

Второй тур чемпионата России по хоккею 5х5 среди мужских команд завершился на стадионе «Локомотив» в Пскове сегодня, 6 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

Чемпионат России по хоккею на траве 5х5 проводится в три тура. Первый тур состоялся в Санкт-Петербурге, второй тур прошел в Пскове, третий тур пройдет в Азовском районе Ростовской области в октябре. Чемпион России определяется по итогам трех туров.

На торжественном закрытии выступили президент Федерации хоккея на траве в России Антом Мороз, министр спорта Псковской области Лилия Аюпова, депутат законодательного собрания Псковской области Алексей Севастьянов, заслуженный мастер спорта по плаванию Владислав Гринев и главный судья соревнований Сергей Смирнов.

«Рад всех приветствовать на Псковской земле, надеюсь, что первый блин у нас не прошел комом и что мы в дальнейшем будем здесь с вами встречаться. Мы рассчитываем, что наш с вами вид спорта будет развиваться не только на территории Псковской земли, но и в остальных регионах Российской Федерации. Сегодня, действительно, были очень интересные игры и интересная борьба, было много эмоций. Естественно есть свои лидеры, но проигравших, могу сказать, точно не было. Все молодцы, спасибо вам огромное за то, как вы бились, Какой пример вы пример показали жителям города Пскова. Желаем вам в третьем туре до конца решить, кто из команд станет сильнейшим и получит почетное звание чемпиона нашей замечательно страны», — сказал президент Федерации хоккея на траве в России Антом Мороз.

«Уважаемые спортсмены, участники соревнований, министерство спорта Псковской области поздравляет вас с завершением второго тура чемпионата Росси по хоккею на траве. Вы большие молодцы. Особую благодарность, конечно, хочу выразить Федерации хоккея на траве в России за доверие и выбор Псковской области для проведения соревнований. Спасибо огромное всем участникам, организаторам соревнований. Проведенные соревнования — это результат работы огромной слаженной команды. И, конечно же, отдельно хочется сказать спасибо спортсменам за популяризацию данного вида спорта и за ваши спортивные достижения» — произнесла министр спорта Псковской области Лилия Аюпова.

«Добрый день! Сегодня у меня все сошлось для себя сегодня воочию открыл хоккей на траве. Это настоящий вид спорта, заслуживающий большое уважение. Спасибо спортсменам и тренерам. Спасибо Антону Михайловичу, который привез этот вид спорта в Псков, для нас это новый вид спорта, но, я уверен, что он у нас приживется. Спасибо за красивую игру, победит сильнейший» — обратился депутат законодательного собрания Псковской области Алексей Севастьянов.

По итогам соревнований второго тура первое место заняла сборная Санкт-Петербурга, второе место — сборная Ростовской области, третье место — комплексная школа олимпийского резерва «Электросталь». Сборная Псковской области знала пятое место.