Второй тур чемпионата по хоккею на траве завершается в Пскове

Второй тур чемпионата России по хоккею на траве 5х5 среди мужских команд завершается в Пскове сегодня, 6 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Чемпионат России по хоккею на траве 5х5 проводится в три тура. Первый тур состоялся в Санкт-Петербурге, второй тур проходит в Пскове, третий тур пройдет в Азовском районе Ростовской области в октябре. Чемпион России определяется по итогам трех туров.

В Псков съехались команды из семи регионов страны: Азова, Электростали, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ленинградской области, Ставропольского края и Псковской области.

Основной площадкой проведения чемпионата стал стадион «Локомотив», расположенный в Пскове на улице Яна Фабрициуса, дом 18.