Юным псковским спортсменам бесплатно выдадут экипировку для хоккея на траве

Юные спортсмены в Псковской области получат бесплатную экипировку для занятий хоккеем на траве. Об этом сообщил руководитель комитета проведения соревнований Федерации хоккея на траве России Сергей Смирнов в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Гость студии разъяснил, что самой дорогой составляющей экипировки является клюшка, а также специализированные кроссовки и щитки на ноги. Он уточнил, что здесь отсутствует дорогостоящая защита, как в хоккее с шайбой. «У нас только щиточки, кроссовки, клюшка и мячик. Поэтому бюджет бесплатно выдает эту экипировку всем занимающимся в детско-юношеских школах», — подчеркнул Сергей Смирнов и также отметил, что государственные структуры полностью оплачивают работу тренеров, аренду залов и поездки на соревнования, в которых дети участвуют, начиная с 10 лет.



Руководитель комитета проведения соревнований обратил внимание на безопасность дисциплины и развеял возможные страхи родителей. Он заявил, что хоккей на траве представляет собой бесконтактный и «джентльменский» вид спорта. «Правила запрещают силовую борьбу, толчки и удары по клюшкам. Вся игра идет внизу, потому что мячик у нас достаточно тяжелый — он весит 165 г, столько же весит шайба», — пояснил Сергей Смирнов и добавил, что регламент разрешает бить верхом только по воротам или делать забросы в сторону от игроков, чтобы избежать опасности.



Президент Федерации хоккея на траве России Антон Мороз заверил, что эта дисциплина сводит травматизм к минимуму. Он также указал на доступность вида спорта для подростков, которые по разным причинам не реализовали себя в других дисциплинах. «Ребята, обладая базовой физической подготовкой и хорошими спортивными данными, очень легко вливаются в состав», — рассказал Антон Мороз и заметил, что полтора года тренировок вполне достаточно для того, чтобы подготовиться и показать достойные результаты.

Напомним, Псков впервые принял один из этапов чемпионата России по хоккею на траве 5 на 5. Несмотря на то, что это новая для региона спортивная дисциплина, в соревнованиях всероссийского уровня, которые прошли с 4 по 6 сентября на стадионе «Локомотив», принимала участие и псковская сборная.