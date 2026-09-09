Легенды российского спорта проведут мастер-классы для псковичей

Псковская область станет регулярной площадкой для проведения мастер-классов с участием легендарных российских спортсменов и олимпийских чемпионов, включая трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину и ветеранские команды ведущих футбольных клубов России. Об этом сообщил президент Федерации хоккея на траве России, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз в эфире радио ПЛН FM (102.6).

В рамках недавнего этапа чемпионата по хоккею на траве в регионе уже провели мастер-класс по плаванию с участием действующих чемпионов Европы и мира, отметил гость студии. Он уточнил, что сейчас организация ведет переговоры с несколькими федерациями и партнерами из спортивной общественности о расширении географии видов спорта. «Мы рассчитываем, что привезем сюда ребят, которые смогут показать мастер-классы по баскетболу, волейболу, стрельбе из лука, велоспорту и, естественно, футболу», — заявил Антон Мороз.





Президент федерации подчеркнул, что отдельное внимание организаторы уделят футболу. Он пояснил, что уже обсудил с представителями министерства спорта возможность приезда в регион ветеранских команд ведущих клубов России.

«Мы говорили о том, чтобы они здесь могли провести какие-то мероприятия, показательные сессии и, естественно, показательные выступления», — добавил Антон Мороз. Он также напомнил, что является членом Общественного совета проекта «Единой России» «Детский спорт», и этот проект включает возможность привоза спортсменов высокого уровня.





Особым событием для псковских детей станет визит легендарной советской фигуристки Ирины Родниной. Антон Мороз сообщил, что они уже достигли предварительной договоренности с ней. «Мы провели разговор с Ириной Константиновной: после того как закончатся нынешние события на территории России, она с удовольствием приедет, посетит Псковский регион и проведет мастер-класс», — рассказал гость студии.





Депутат заверил, что олимпийская чемпионка не только проведет занятие для местных ребят, но и пообщается с ними. «Она поделится с детьми тем знаменитым взглядом, который мы все знаем с Олимпиады, проходившей в Советском Союзе», — отметил Антон Мороз. Он уверен, что такие встречи станут мощным мотивирующим фактором для псковской молодежи, занимающейся спортом.