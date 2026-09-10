Псков в четвертый раз примет всероссийские соревнования по брейкингу

Всероссийские соревнования по брейкингу Break Rumble Pskov 2026 пройдут в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове по адресу: Иркутский переулок, 2 в выходные, 12 и 13 сентября. Начало основных соревнований запланировано на 10:00, сообщила Псковской Ленте Новостей президент Федерации брейкинга Псковской области Кристина Кочнева.

Ожидается, что участие в соревнованиях примут порядка 400 спортсменов. Предварительно заявки поступили от представителей Псковской, Ленинградской, Калининградской, Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, республик Татарстан, Башкортостан и Марий Эл, а также Сибирского федерального округа и других регионов России.

«Это очень большая честь для Пскова — уже в четвертый раз принимать у себя на земле всероссийские соревнования по брейкингу. Важно отметить, что всего за год проводится пять всероссийских соревнований. На эти соревнования приедут не только начинающие спортсмены, но и представители сборной России, многократные чемпионы Европы, международных чемпионатов и чемпионатов мира», — рассказала президент Федерации брейкинга Псковской области.

Соревнования продлятся оба дня ориентировочно до 21:00–22:00. В субботу, 12 сентября, выступят мальчики 10–12 лет, девочки 10–12 лет, участники категорий 13–15 лет, а также мужчины и женщины от 16 лет. Вечерняя часть программы примерно с 19:00 будет посвящена старшим участникам.

В воскресенье, 13 сентября, на площадку выйдут мальчики и девочки 7–9 лет, юниоры и юниорки 16–18 лет. Также состоятся командные номинации для участников 10–15 лет и мужчин и женщин от 16 лет. В первой половине дня будут выступать младшие возрастные категории, а вечером — старшие спортсмены.

Оценивать выступления участников будет профессиональная судейская команда. В ее состав войдут Cyga (OBC), Muha (Original People), Tata, Plastmass (Predatorz), Kosto (Top Nine) и Shadowboxer.

За микрофоном будут работать MC Roy и MC Komar, а музыкальное сопровождение обеспечат Soul DJ Smirnoff и DJ Vandal.

Общий призовой фонд соревнований составит 376 тысяч рублей.

Break Rumble Pskov проводится в Пскове уже в четвертый раз. Соревнования объединят как начинающих спортсменов, так и представителей высокого уровня, в том числе членов сборной России и победителей международных турниров.