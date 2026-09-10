Псковичи примут участие во всероссийской спартакиаде специальной Олимпиады по конному спорту

Псковские спортсмены представят регион на всероссийской спартакиаде специальной Олимпиады по конному спорту, которая пройдёт в Ессентуках на базе центра иппотерапии Пятигорской епархии «Целебный Ессентуки» с 13 по 19 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Кристина Соловьёва.

Псковскую область на соревнованиях представят четыре спортсмена в возрасте от 8 до 33 лет. Все они — воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Надежда», которая базируется на конно-спортивном клубе «Родина». Всего же в спартакиаде примут участие 125 атлетов из 26 регионов России.

Торжественная церемония открытия спартакиады состоится в манеже центра «Целебный Ессентуки» 14 сентября в 10:00.

Спортсмены будут соревноваться в четырёх дисциплинах конного спорта: выездке, эстафете, английской верховой езде и рабочей тропе.

Отметим, что это уже вторые соревнования такого уровня, которые принимает центр иппотерапии. В сентябре 2025 года Ессентуки впервые приветствовали участников специальной Олимпиады.