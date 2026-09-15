В Пскове проведут мастер-класс по спортивным танцам на инвалидных колясках

Межрегиональная федерация спортивных танцев на колясках впервые проведет в Пскове мастер-класс по обучению спортивным танцам на колясках с 18 по 20 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: Межрегиональная федерация спортивных танцев на колясках

Занятия проведут звезды мирового уровня: мастера спорта России международного класса, заслуженные мастера спорта, многократные чемпионы России, Европы и мира Максим Седаков и Светлана Кукушкина, а также помощник президента Федерации спортивных танцев на колясках Наталья Цветкова.

Организаторы приглашают на мастер-класс танцоров на колясках и их партнеров, людей с нарушением опорно-двигательного аппарата разного возраста, танцоров без инвалидности, а также специалистов в области адаптивной физической культуры, тренеров и хореографов.

Мероприятие пройдет в Центре лечебной педагогики (ЦЛП), расположенном по адресу: Псков, улица Яна Райниса, дом 56. Расписание опубликуют дополнительно.

«Это событие — важный шаг в развитии инклюзивного спорта в Псковской области. Мы создаём пространство, где талант, упорство и поддержка профессионалов помогают раскрыть безграничные возможности каждого. Приходите, вдохновляйтесь и становитесь частью этого движения!» - призвали в федерации.

Проведение в Пскове мастер-класса стало возможным благодаря поддержке центра «Добрея» и Центра лечебной педагогики (ЦЛП). Мастер-класс проходит при поддержке Фонда президентских грантов по программе «Свобода движения. Семья. Творчество. Спорт.»