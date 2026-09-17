В Пскове участник шоу на СТС Георгий Пономарёв откроет детскую группу «СуперНиндзя»

Новую детскую группу «СуперНиндзя» для ребят в возрасте от 8 до 13 лет откроют 23 сентября в Пскове участник шоу «СуперНиндзя» на телеканале СТС Георгий Пономарёв и чемпионка гонок с препятствиями Алёна Воробьёва, сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «Супер фитнес».

Фото: Bison Race

Тренеры подготовят детей к испытаниям и соревнованиям, включая ниндзя-старты, гонки с препятствиями и соревнования по ГТО. Георгий Пономарёв и Алёна Воробьёва — многократные призёры и чемпионы гонок с препятствиями.

Занятия будут проходить по средам в 18:00 и по воскресеньям в 11:00. Первое пробное занятие проведут бесплатно.

Количество мест в группе ограничено.

Напомним, директор псковского фитнес-клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев стал участником телешоу «Суперниндзя» на СТС после четырех лет попыток.