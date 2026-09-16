В Пушкинских Горах стартовала XV областная летняя Спартакиада детей-инвалидов

Пятнадцатая областная летняя Спартакиада детей-инвалидов началась в поселке Пушкинские Горы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Юные спортсмены будут соревноваться в нескольких дисциплинах: легкая атлетика — бег на 60 метров, дартс, настольный теннис, силовая подготовка, а также игра в Бочча.

Соревнования продлятся два дня. По их итогам будут определены сильнейшие как в отдельных видах, так и в общекомандном первенстве.