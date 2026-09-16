Ежегодная акция «На работу на велосипеде» пройдет в Пскове 29 сентября

Всероссийская акция «На работу на велосипеде» вновь пройдет в Пскове 29 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В этот день в городе заработают «энергетические точки», где велолюбители смогут получить бонусы от партнёров акции, а также подарки от организаторов.

Помимо точек партнёров, в Пскове будут расположены три точки организаторов:

на пересечении Юбилейной улицы и Рижского проспекта (сквер между домом №68 и пешеходным переходом);

на Аллее Героев у Вечного огня (улица Свердлова);

возле Центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16).

На каждой из них волонтёры акции помогут закрепить номерки на велосипеды и вручат энергетический батончик вместе с брендированной продукцией. Также по всему городу будут работать точки партнёров – чаще всего это кофейни и заведения стрит-фуда. Там раздатку можно будет забрать в течение дня, даже если не получилось сделать это утром у организаторов. Точный список партнёров станет известен в ближайшее время.

Предварительная регистрация начнётся совсем скоро.

Акция «На работу на велосипеде» проходит два раза в год – весной и осенью. Организаторы предлагают всем желающим хотя бы на один день отказаться от автомобилей и совершить свой путь до места работы или учёбы на велосипеде.