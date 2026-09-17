«Умную» спортивную площадку открыли в псковской Тямше

«Умную» спортивную площадку открыли в деревне Тямша Псковского муниципального округа, рядом с Тямшанской гимназией, сообщила глава округа Наталья Федорова в Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

По ее словам, на площадке жители и учащиеся образовательного учреждения могут заниматься мини-футболом и подвижными играми, а также тренироваться на комплексах турников воркаут-пространства и тренажерах.

«Это не просто событие, а настоящий праздник для всех нас! Много лет мы мечтали о хорошей спортивной площадке для Тямшанской гимназии. Сегодня это реальность и результат упорного труда, веры и настойчивости. Подчеркну, особое внимание уделили выбору места: площадка появилась там, где она действительно нужна. Здесь будет удобно заниматься на уроках физкультуры, тренироваться в секциях, а вечером сюда можно приходить всей семьёй - вместе бегать, работать на тренажерах и снарядах, играть, поддерживать друг друга и радоваться общим победам. Мы выполнили свою задачу: создали для школьников и жителей современную спортивную инфраструктуру. Теперь эстафета в ваших руках! Используйте площадку на полную: тренируйтесь, работайте над собой, готовьтесь к соревнованиям, идите к своей цели. И берегите ее. От того, с каким уважением и заботой вы будете к ней относиться, зависит её будущее», - сообщила Наталья Федорова.

Депутат муниципального Собрания Андрей Ключко в свою очередь отметил, что это не просто замечательно оборудованное современное спортивное пространство, — это пространство силы, характера и единства.