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«Умную» спортивную площадку открыли в псковской Тямше

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«Умную» спортивную площадку открыли в деревне Тямша Псковского муниципального округа, рядом с Тямшанской гимназией, сообщила глава округа Наталья Федорова в Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

По ее словам, на площадке жители и учащиеся образовательного учреждения могут заниматься мини-футболом и подвижными играми, а также тренироваться на комплексах турников воркаут-пространства и тренажерах.

«Это не просто событие, а настоящий праздник для всех нас! Много лет мы мечтали о хорошей спортивной площадке для Тямшанской гимназии. Сегодня это реальность и результат упорного труда, веры и настойчивости. Подчеркну, особое внимание уделили выбору места: площадка появилась там, где она действительно нужна. Здесь будет удобно заниматься на уроках физкультуры, тренироваться в секциях, а вечером сюда можно приходить всей семьёй - вместе бегать, работать на тренажерах и снарядах, играть, поддерживать друг друга и радоваться общим победам. Мы выполнили свою задачу: создали для школьников и жителей современную спортивную инфраструктуру. Теперь эстафета в ваших руках! Используйте площадку на полную: тренируйтесь, работайте над собой, готовьтесь к соревнованиям, идите к своей цели. И берегите ее. От того, с каким уважением и заботой вы будете к ней относиться, зависит её будущее», - сообщила Наталья Федорова.

Депутат муниципального Собрания Андрей Ключко в свою очередь отметил, что это не просто замечательно оборудованное современное спортивное пространство, — это пространство силы, характера и единства.

 
«Тямша - деревня спортивная, спорт у молодёжи в приоритете, и эта площадка - прекрасный подарок всем, кто выбирает здоровый образ жизни. После официального открытия площадки состоялась товарищеская встреча между обучающимися Тямшанской гимназии. Отмечу, новый спортивный объект возведён в рамках федерального проекта «Бизнес‑спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» при софинансировании из муниципального бюджета на подготовку основания площадки», - добавила Наталья Федорова.
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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Ключко Андрей Васильевич

Ключко Андрей Васильевич

Депутат Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин»

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