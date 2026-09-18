Баскетболисты псковского Гуманитарного лицея вышли в финал международного суперкубка

Юношеская баскетбольная команда псковского Гуманитарного лицея одержала победу над сборной Абхазии со счетом 76:47 на III международном суперкубке «КЭС-баскет» и вышла в финал турнира, сообщили Псковской Ленте Новостей в лицее.

Фото здесь и далее: Гуманитарный лицей Пскова

Теперь псковские баскетболисты, воспитанники лицея, продолжат борьбу за главный трофей в финальной стадии международного суперкубка.

«Наши парни не перестают нас радовать и снова творят историю. Гордимся, верим в победу и желаем удачи в финале», - отметили в учреждении.