Призовой фонд первенства Псковской области по кабельному вейкборду составит 120 тысяч рублей

Первенство Псковской области по вейкборду пройдет в «Вейк Луки Парке» в деревне Переслегино Великолукского округа с 19 по 20 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент Федерации воднолыжного спорта Псковской области Станислав Егоров.
В соревнованиях примут участие райдеры в возрасте от 9 до 40 лет из Псковской, Московской, Тверской областей и Санкт-Петербурга.
Основная спортивная часть соревнований пройдет 19 сентября, а резервная часть соревнований и награждение запланированы 20 сентября.
Победители первенства Псковской области по вейкборду получат денежные призы, призы от партнеров, кубки и грамоты. Призовой фонд составляет 120 тысяч рублей.
Первенство по кабельному вейкборду пройдет в «Вейк Луки Парке» в шестой раз при содействии Федерации воднолыжного спорта Псковской области.