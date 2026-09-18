Призовой фонд первенства Псковской области по кабельному вейкборду составит 120 тысяч рублей

Первенство Псковской области по вейкборду пройдет в «Вейк Луки Парке» в деревне Переслегино Великолукского округа с 19 по 20 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент Федерации воднолыжного спорта Псковской области Станислав Егоров.

В соревнованиях примут участие райдеры в возрасте от 9 до 40 лет из Псковской, Московской, Тверской областей и Санкт-Петербурга.

Основная спортивная часть соревнований пройдет 19 сентября, а резервная часть соревнований и награждение запланированы 20 сентября.

Победители первенства Псковской области по вейкборду получат денежные призы, призы от партнеров, кубки и грамоты. Призовой фонд составляет 120 тысяч рублей.

Первенство по кабельному вейкборду пройдет в «Вейк Луки Парке» в шестой раз при содействии Федерации воднолыжного спорта Псковской области.