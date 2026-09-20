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Псковская футбольная команда вышла в четвертьфинал Кубка ОФФ «Северо-Запад»

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Футбольная команда «Псков» с игроками 2017 года рождения вышла в четвертьфинал Кубка объединения федераций футбола «Северо-Запад», сообщили Псковской Ленте Новостей в ФК «Псков».

Изображение: ФК «Псков» / «ВКонтакте»

19 сентября в манеже стадиона «Кировец» команда под руководством Антона Расторгуева провела все матчи группового этапа. Итог — три победы, одно поражение и путевка в плей-офф со второго места. 

Результаты матчей:

«Олимпийский вектор» — 2:1. Отличились Давид Солдатов и Максим Терентьев.

СШ-7 Петрозаводск — 1:2. Единственный гол забил Максим Терентьев.

«Балтика» — 1:0. Точный удар на счету Давида Солдатова.

«Арткело» — 4:0. Голы забили Матвей Каранинов, Роман Селюгин, Артем Соловьев и Максим Терентьев.

«Дальше нас ждет битва за полуфинал! В четвертьфинале псковичи встретятся с командой «Динамо-Электрон». Желаем парням удачи!» - добавили в футбольной команде.
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