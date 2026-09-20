Участники псковского фестиваля «Защитники будущего» определили лучшую спортивную дисциплину

В Пскове прошел военно-патриотический фестиваль «Защитники будущего», участники которого определили лучшую спортивную дисциплину, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Организаторами этого масштабного события выступают министерство молодёжной политики Псковской области, АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и РФСОО «Федерация фиджитал спорта Псковской области».

В рамках фестиваля избирательная комиссия региона совместно с молодёжной комиссией провели важное голосование — участники определили самую популярную дисциплину. В состязании приняли участие более 200 человек, которые выбирали лучших из 12 представленных направлений.

Результаты народного выбора:

1 место: армрестлинг — 56 голосов

2 место: лазертаг — 42 голоса.

3 место: гонки дронов — 37 голосов.

Игорь Сопов, председатель Избирательной комиссии Псковской области, подвёл итоги и поблагодарил всех участников за активную гражданскую позицию даже во время спортивного праздника.