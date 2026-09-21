Всероссийский забег «Кросс нации-2026» пройдет в Великих Луках 26 сентября

Псковская область 26 сентября присоединится к Всероссийскому дню бега «Кросс нации-2026», приуроченному к Году единства народов России. Как сообщил спорткомитет администрации города Великие Луки, центральной площадкой станет набережная реки Ловать у Вечного огня, а старт запланирован от летней эстрады.

Программа дня:

9:00–11:00 — регистрация участников на месте старта;

11:00–11:30 — распределение по стартовым карманам;

11:30–12:00 — торжественная церемония открытия;

12:00 — старт на 500 метров (мальчики и девочки 2017 года рождения и младше);

12:20 — старт на 1000 метров (мальчики и девочки 2017 года рождения и младше);

12:40 — старт на 4000 метров (девушки и юноши 2007 года рождения и младше, мужчины и женщины 2006 года рождения и старше)

13:00 — старт на 8000 метров (девушки 2007 года рождения и младше, женщины 2008 года рождения и старше);

13:40 — старт на 8000 метров (юноши 2007 года рождения. и младше, мужчины 2006 года рождения и старше);

14:30–15:30 — награждение победителей и призеров, церемония закрытия.

Подать заявку для участия можно в мандатной комиссии, которая работает с 21 по 25 сентября с 10:00 до 18:00 на стадионе ВЛГАФК (город Великие Луки, улица Клевцова, б/н), а 26 сентября — с 9:00 до 11:00 на месте старта.

Для допуска необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении), полис ОМС, медицинское заключение врача о допуске и полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Победители и призеры в каждой возрастной группе получат медали и дипломы Минспорта России, а победителям вручат памятные призы.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (906) 222-98-54 — главный судья М. Г. Барканов; 8 (953) 254-65-14 — главный секретарь В. В. Завьялова.

E-mail для коллективных заявок: barckanov.max@yandex.ru.