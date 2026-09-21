 
Спорт

Всероссийский забег «Кросс нации-2026» пройдет в Великих Луках 26 сентября

0

Псковская область 26 сентября присоединится к Всероссийскому дню бега «Кросс нации-2026», приуроченному к Году единства народов России. Как сообщил спорткомитет администрации города Великие Луки, центральной площадкой станет набережная реки Ловать у Вечного огня, а старт запланирован от летней эстрады.

Программа дня:

  • 9:00–11:00 — регистрация участников на месте старта;
  • 11:00–11:30 — распределение по стартовым карманам;
  • 11:30–12:00 — торжественная церемония открытия;
  • 12:00 — старт на 500 метров (мальчики и девочки 2017 года рождения и младше);
  • 12:20 — старт на 1000 метров (мальчики и девочки 2017 года рождения и младше);
  • 12:40 — старт на 4000 метров (девушки и юноши 2007 года рождения и младше, мужчины и женщины 2006 года рождения и старше)
  • 13:00 — старт на 8000 метров (девушки 2007 года рождения и младше, женщины 2008 года рождения и старше);
  • 13:40 — старт на 8000 метров (юноши 2007 года рождения. и младше, мужчины 2006 года рождения и старше);
  • 14:30–15:30 — награждение победителей и призеров, церемония закрытия.

Подать заявку для участия можно в мандатной комиссии, которая работает с 21 по 25 сентября с 10:00 до 18:00 на стадионе ВЛГАФК (город Великие Луки, улица Клевцова, б/н), а 26 сентября — с 9:00 до 11:00 на месте старта.

Для допуска необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении), полис ОМС, медицинское заключение врача о допуске и полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Победители и призеры в каждой возрастной группе получат медали и дипломы Минспорта России, а победителям вручат памятные призы.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (906) 222-98-54 — главный судья М. Г. Барканов; 8 (953) 254-65-14 — главный секретарь В. В. Завьялова.

E-mail для коллективных заявок: barckanov.max@yandex.ru

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026