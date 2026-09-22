Псковичи завоевали «бронзу» на Кубке России по спортивному ориентированию

Псковские спортсмены Марина Борисенкова и Эдуард Огинский завоевали бронзовые медали на Кубке России по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который провели в Петрозаводске с 15 по 20 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях приняли участие спортсмены со всей страны. «Особенность этой дисциплины: здесь побеждает не самый быстрый, а самый точный», - отметили в центре. Спортсмены определяли по карте контрольные пункты, расположенные на удалении, и фиксировали верные ответы. По словам представителей центра спортивной подготовки, такой формат позволяет атлетам соревноваться на равных и раскрывать свой тактический потенциал.

Участники определили 32 контрольных пункта в районе села Кончезеро. Организаторы перенесли маршрут в район села Шелтозеро, где спортсмены решили 26 задач на точность. Судьи подводили итоги по сумме результатов двух дней, а при равенстве баллов учитывали результаты на тайм‑КП.

Спортсмен Валерий Иванов, также представляющий Псковскую область, занял четвертое место в итоговом протоколе соревнований.