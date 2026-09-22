Псковские ветераны СВО выступят на Кубке России по пауэрлифтингу

Ветераны СВО из Псковской области Никита Буравцов и Данила Пащенко принимают участие в Кубке России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходят в Новом Уренгое с 21 по 27 сентября, рассказал ветеран СВО Никита Буравцов.

Спортсмены выступят в основном классе.

Никита Буравцов пришел в пауэрлифтинг после ранения. По его словам, сначала он начал активно заниматься спортом, затем принял участие в первых соревнованиях и постепенно перешел к профессиональным выступлениям.

«В пауэрлифтинг я пришел после ранения, тогда активно начал тренироваться, далее первые соревнования, первые результаты, и так стал профессионально заниматься», — рассказал Никита Буравцов.

По словам спортсмена, подготовка к Кубку России заняла три месяца и включала подготовительный, межсезонный и соревновательный циклы.

«В этот раз подготовка прошла в максимально уютной атмосфере. Мы отработали полный цикл три месяца. По сути, идеально подготовились», — отметил он.

Никита Буравцов выступит 25 сентября. Его цель — выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

«Это большой рывок, скачок, движение по спортивной лестнице, отбор в сборную Российской Федерации по пауэрлифтингу и выступление на международном уровне. Это способ заявить о себе», — сказал спортсмен.

Вторым представителем Псковской области на Кубке России станет Данила Пащенко.

Кубок России по пауэрлифтингу лиц с ПОДА пройдет с 21 по 27 сентября на базе спортивного комплекса «Факел Арена» в Новом Уренгое. День приезда участников — 21 сентября, отъезда — 27 сентября. По итогам соревнований участников наградят в соответствующих классах.