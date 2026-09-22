Псковские ветераны СВО выступят на Кубке России по пауэрлифтингу

Ветераны СВО из Псковской области Никита Буравцов и Данила Пащенко принимают участие в Кубке России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходят в Новом Уренгое с 21 по 27 сентября, рассказал ветеран СВО Никита Буравцов.
Спортсмены выступят в основном классе.
Никита Буравцов пришел в пауэрлифтинг после ранения. По его словам, сначала он начал активно заниматься спортом, затем принял участие в первых соревнованиях и постепенно перешел к профессиональным выступлениям.
По словам спортсмена, подготовка к Кубку России заняла три месяца и включала подготовительный, межсезонный и соревновательный циклы.
Никита Буравцов выступит 25 сентября. Его цель — выполнить норматив кандидата в мастера спорта.
Вторым представителем Псковской области на Кубке России станет Данила Пащенко.
Кубок России по пауэрлифтингу лиц с ПОДА пройдет с 21 по 27 сентября на базе спортивного комплекса «Факел Арена» в Новом Уренгое. День приезда участников — 21 сентября, отъезда — 27 сентября. По итогам соревнований участников наградят в соответствующих классах.