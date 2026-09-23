Спортсмен из Псковской области в составе экипажа взял «золото» на Чемпионате России по прибрежной гребле

Мастер международного класса по гребному спорту Семен Яганов в составе экипажа «четверка с рулевым» достойно представил Псковскую область и получил первое место на Чемпионате России по прибрежной гребле, которое прошло в Махачкале. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Мах

На городском пляже Махачкалы встретились около 100 сильнейших гребцов из 13 регионов страны. Спортсмены соревновались на дистанции 6 000 метров.

В псковский экипаж также вошли представители Республики Татарстан Никита Филаретов и Артем Косов, а также Алексей Кияшко из Москвы.

«Команда показала отличный результат и заняла первое место. Поздравляю Семена Яганова, его тренера Сергея Юрьевича Матвеева и ребят-спортсменов с отличным результатом и желаю новых спортивных побед!» - поздравил Михаил Ведерников.