В Пскове прошёл 232‑й старт проекта «5 вёрст»

232-й старт бегового проекта «5 вёрст» на набережной реки Великой прошел в Пскове 17 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Константин Красильников / ПЛН
Сбор участников состоялся по адресу: Профсоюзная, 16. Программа включала следующие этапы:
- 8:30 — инструктаж волонтёров;
- 8:40 — инструктаж новичков;
- 8:45 — разминка;
- 8:50 — брифинг;
- 8:55 — общее фото;
- 9:00 — старт забега.
В проекте могли принять участие все желающие независимо от темпа передвижения — как бегуны, так и те, кто предпочёл пройти дистанцию шагом. На финише участников встречали волонтёры.
После завершения дистанции состоялся традиционный общий стол: участники принесли с собой кружки, термосы с чаем и угощения, чтобы поделиться друг с другом.