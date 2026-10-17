В Пскове прошёл 232‑й старт проекта «5 вёрст»

232-й старт бегового проекта «5 вёрст» на набережной реки Великой прошел в Пскове 17 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Константин Красильников / ПЛН

Сбор участников состоялся по адресу: Профсоюзная, 16. Программа включала следующие этапы:

8:30 — инструктаж волонтёров;

8:40 — инструктаж новичков;

8:45 — разминка;

8:50 — брифинг;

8:55 — общее фото;

9:00 — старт забега.

В проекте могли принять участие все желающие независимо от темпа передвижения — как бегуны, так и те, кто предпочёл пройти дистанцию шагом. На финише участников встречали волонтёры.

После завершения дистанции состоялся традиционный общий стол: участники принесли с собой кружки, термосы с чаем и угощения, чтобы поделиться друг с другом.