Ветеран СВО показал гимнастам, как работает боевая тройка

16 октября псковские гимнасты встретились с ветераном СВО, заместителем руководителя Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Александром Корушкиным, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Елена Демченкова / ПЛН

Он показал им учебное оружие разных видов и рассказал о назначении и особенностях этого оружия. Так ребята познакомились с автоматом АК-74, гранатами Ф-1 и РГД-5, а также с трофейной американской гранатой М-61.

Ветеран СВО рассказал, что граната Ф-1 считается оборонительной, поскольку она тяжелая и забрасывается примерно на 20–25 метров, при этом радиус поражения у нее — 50 метров. Поэтому, чтобы самому не быть раненым, гранату Ф-1 нужно бросать из укрытия.

Граната РГД-5, напротив, считается наступательной, поскольку имеет радиус поражения меньше, чем расстояние, на которое ее забрасывают. Американская граната проигрывает нашим гранатам по времени срабатывания: ей нужно 4,5 секунды, что на целую секунду больше, чем у Ф-1 и РГД-5.

Александр Корушкин также показал гимнастам современные бронежилеты и шлемы. Трое ребят надели их, и ветеран СВО показал участникам встречи, как работает боевая тройка, как такая боевая тройка продвигается вперед и какую задачу в ней выполняет каждый боец.

Ранее Александр Корушкин уже проводил тренировку с гимнастами и показывал современную тактическую стойку для стрельбы. В этот раз ребята повторили это упражнение, вновь попробовали встать в эту стойку и прицелиться из макетов автоматов. Ветеран СВО отметил, что хорошая физическая форма является важным фактором выживания в бою, поэтому нужно усердно тренироваться.

Встречи с ветеранами СВО в Федерации спортивной гимнастики г. Пскова проходят в рамках проекта «Мы будем служить России», реализуемого на средства Фонда президентских грантов. Партнером проекта выступает Ассоциация ветеранов СВО Псковской области.