«Беседка»: Парапланерист Роман Агер о полёте над Эльбрусом

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка».

Гость студии – псковский парапланерист с 15-летним опытом, двукратный чемпион России, призёр многочисленных региональных и всероссийских соревнований Роман Агер. В сентябре спортсмен установил всероссийский рекорд по высоте полета над Эльбрусом.

В рамках эфира он расскажет радиослушателям, как пришел в этот вид спорта, каковы конструктивные особенности параплана, как готовился к покорению самой высокой горной вершины России и Европы, и поделится своими впечатлениями от этого полета.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.