Три «бронзы» для региона: псковичи блеснули на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

Три бронзовые медали завоевали спортсмены из Псковской области на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою «Надежды России», которые прошли в Санкт-Петербурге с 16 по 18 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила президент Псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

Фотографии: Дмитрий Смирнов

Соревнования собрали 348 участников из 22 регионов страны. Псковскую область представили пять спортсменов: Максим Пчелин, Никита Волков, Павел Ланин, Илья Васильев из Пскова и Тимур Назаров из Пыталово.

Бронзовую медаль в возрастной категории 12–13 лет и весе до 62 кг завоевал Никита Волков. Ещё одним призёром стал Илья Васильев, занявший третье место среди участников 14–15 лет в весовой категории свыше 73 кг. Третью «бронзу» в копилку сборной принёс Тимур Назаров, выступавший в категории 16–17 лет в весе до 57 кг.

К соревнованиям псковских спортсменов подготовили тренеры спортивной школы «Мастер» Рафаэль Керимов и Владимир Евдокимов. Подготовкой Тимура Назарова занимался тренер спортивного клуба «Змей Горыныч» Максим Максимов.

Также Псковскую область на турнире представлял судья всероссийской категории Андрей Синяев.

В региональной федерации рукопашного боя поблагодарили главного тренера сборной Рафаэля Керимова за организацию поездки, а родителей спортсменов - за помощь в доставке участников и поддержку.