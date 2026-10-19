Шах и мат: в Пскове пройдут заключительные туры чемпионата по классическим шахматам

Три завершающих тура псковского чемпионата по классическим шахматам пройдут в спортивной школе «Бригантина» 20, 22 и 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим» Святослав Самсонов.

Фото предоставлено АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»

Чемпионат стартовал 6 октября. Из девяти запланированных туров сыграно уже шесть, впереди ещё три.

Всего за победу борются 26 шахматистов из Пскова и Псковского муниципального округа. Среди них восемь взрослых спортсменов (18+), юниоры, семь девушек и четыре ветерана (возрастная категория 60+). Уровень турнира подтверждают два действующих кандидата в мастера спорта и участники с разрядами.

Главный судья соревнований — Максим Марин, спортивный судья 2 категории. Он следит за соблюдением правил и честной игрой.

По итогам чемпионата 23 октября состоится награждение. Обладателей 1, 2 и 3-го мест в общем зачёте наградят медалями, почётными грамотами и ценными призами. А ещё, чтобы поддержать участников, будут и дополнительные номинации: лучшая шахматистка (среди женщин и девушек); лучший ветеран; лучший юниор. Также предусмотрены специальные рейтинговые призы.