 
Спорт

Шах и мат: в Пскове пройдут заключительные туры чемпионата по классическим шахматам

0

Три завершающих тура псковского чемпионата по классическим шахматам пройдут в спортивной школе «Бригантина» 20, 22 и 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим» Святослав Самсонов.

Фото предоставлено АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»

Чемпионат стартовал 6 октября. Из девяти запланированных туров сыграно уже шесть, впереди ещё три.

Всего за победу борются 26 шахматистов из Пскова и Псковского муниципального округа. Среди них восемь взрослых спортсменов (18+), юниоры, семь девушек и четыре ветерана (возрастная категория 60+). Уровень турнира подтверждают два действующих кандидата в мастера спорта и участники с разрядами.

Главный судья соревнований — Максим Марин, спортивный судья 2 категории. Он следит за соблюдением правил и честной игрой.

По итогам чемпионата 23 октября состоится награждение. Обладателей 1, 2 и 3-го мест в общем зачёте наградят медалями, почётными грамотами и ценными призами. А ещё, чтобы поддержать участников, будут и дополнительные номинации: лучшая шахматистка (среди женщин и девушек); лучший ветеран; лучший юниор. Также предусмотрены специальные рейтинговые призы. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026