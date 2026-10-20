Установлены новые рекорды Псковской области по пауэрлифтингу и жиму лежа

Чемпионат и первенство по пауэрлифтингу прошли в Пскове 17 октября. Соревнования проводились в дисциплинах: классический жим лежа и классическое троеборье (присед, жим, тяга). В соревнованиях принимали участие шестьдесят человек разных возрастных категорий, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Елена Демченкова

Соревнования прошли на стадионе «Машиностроитель» в городе Пскове. Организаторами выступили Федерация пауэрлифтинга Псковской области и Министерство спорта Псковской области.

Как рассказал председатель региональной федерации Тимур Федотов, большую организационную поддержку оказали спортсмены и судьи из Новгородской области, в особенности Евгений Петров из поселка Парфино. Во второй раз соревнования проводились с сопровождением специальной информационной системы. Такая система обеспечивает быструю работу ассистентов и наглядность для зрителей, поскольку они видят табло с информацией о текущем подходе и о спортсмене, который его выполняет. Кроме того, система обеспечивает независимую оценку судей, так как общая цифра появляется на табло только после того, как каждый судья поставит свою оценку.

В этот раз организаторы также обеспечили видеотрансляцию и видеозапись каждого подхода спортсменов.

Среди участников были как новички, так и опытные спортсмены. Причём новички были не только в категории юношей и юниоров, но и среди взрослых мужчин, которые давно занимаются спортом, но на соревнования до сих пор не выходили.

По итогам мероприятия было обновлено 14 рекордов Псковской области:

Анастасия Андреева — 55 кг в жиме лежа в категории девушек до 57 кг.

Валерия Козырева — 60 кг в жиме лежа в категории юниорок до 84 кг.

Елена Демченкова — 72,5 кг в категории женщин до 69 кг.

Николай Лосев — 127,5 кг в жиме лежа в категории юношей до 74 кг.

Илья Рызыграев обновил всю строку рекордов в категории юниоров до 83 кг: присед — 220 кг, жим лежа — 150 кг, становая тяга — 242,5 кг, сумма троеборья — 607,5 кг.

Владислав Чурин — 235 кг в приседе в категории юниоров до 93 кг.

Борис Хохлов — 90 кг в приседе, 140 кг в тяге, 315 кг в сумме в категории ветеранов до 74 кг.

Николай Черепанов — 140 кг в жиме лежа в категории ветеранов до 83 кг.

Четырнадцать спортсменов выполнили нормативы кандидата в мастера спорта (КМС). К сожалению, этот разряд на региональном чемпионате присвоить нельзя. Но в скором времени команда Псковской области отправится на чемпионат Северо-Западного федерального округа в Великий Новгород, где спортсмены смогут получить разряд КМС.

Победители и призеры в каждой возрастной и весовой категории в двух дисциплинах были награждены медалями и грамотами, а абсолютные победители в возрастных категориях — памятными призами.