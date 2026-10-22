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Три судейские бригады оценят третий Кубок Федерации джампинг-фитнеса Псковской области

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Третий Кубок Федерации джампинг-фитнеса Псковской области состоится в эту субботу. В рамках соревнований будут работать три  судейские бригады, каждая из которых будет оценивать свои направления — спортивные, фестивальные и джампинг-стар.

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия

Основная судейская коллегия в спортивном направлении:

  1. Дарина Торсеева (Ярославль) — главный судья Федерации джмпинг-фитнеса России, председатель регионального отделения Ярославской области;
  2. Ульяна Медведева (Псков) — аккредитованная судья, тренер;
  3. Елена Федотова (Москва) —  аккредитованный судья, с опытом судейства в Северо-Западном федеральном округе;
  4. Татьяна Смолянская (Москва) — Судья ФДФ с 2022 года, опыт судейства - более 19 региональных кубков. Тренер детской команды «Выше неба», неоднократных серебряных призеров Кубков России 2021, 2022, Кубков Москвы 2023, 2024, Костромы 2025, золотых призеров региональных Кубков Санкт-Петербурга, Самары, Ярославля 2024;
  5. Екатерина Бобровицкая (Псков) — аккредитованный судья, действующий спортсмен федерации;
  6. Наталия Егорова (Тула) — председатель Федерации джампинг-фитнеса Тульской области, владелица сети студий «Джампинг клуб»;
  7. Алена Рулева (Псков) – судья, с опытом с 2025 года, тренер центра воздушной гимнастики и пилонного спорта «Вики спорт». 

24 октября в спортивном комплексе «Олимп» состоится праздник спорта, в котором запланированы соревнования как в категории соло, так и групповые выступления от 3-х до 15 человек. Соревнования проходят в разных категориях как по количеству участников, так и по возрасту. Стоит отметить, что самым юным спортсменам едва исполнилось четыре года, а самым взрослым «немного за 50». 

 

В рамках Кубка джампинг-фитнеса Псковской области 24 октября пройдет новая номинация федерации, включенная в регламент с октября 2023 — Jumping STAR.  

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