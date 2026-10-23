«В фокусе»: Вице-губернатор Ольга Тимофеева о развитии физкультуры и спорта в Псковском регионе

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «В фокусе». Сегодня в фокусе внимания ведущего Александра Савенко будет развитие физической культуры и спорта в Псковском регионе. На все вопросы, связанные с этим направлением, ответит заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

Куда движется псковский спорт? В чем главные достижения последних лет, а в каких направлениях еще надо серьезно работать? Как выстроено взаимодействие правительства региона со спортивными федерациями? Какие перемены ждут спортивную инфраструктуру региона? Каковы основные проблемы псковского спорта?

Об этом и не только – в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.