Более 700 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры получит Псковская область в 2027 году

Более 700 млн рублей федерального финансирования планируется привлечь в Псковскую область для развития спортивной инфраструктуры и ремонта объектов. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила заместитель губернатора Ольга Тимофеева.
«В плане бюджета на 2027 и плановые 2028 и 2029 годы стоит цифра, закреплённая за Псковской областью, - более 700 миллионов рублей. Это безусловно достижение, потому что мы знаем, что на протяжении достаточно длительного периода именно федеральные средства, которые приходили по целевому назначению, были крайне малы», – сообщила Ольга Тимофеева.
Она добавила, что часть средств пойдет на реконструкцию бассейна «Барс» в Пскове. На это выделят 355 миллионов рублей.
«Мы видим в следующем году реконструкцию нашего бассейна "Барс". Очень долго и много писали в адрес губернатора области о том, что чаша большого бассейна была в аварийном состоянии. Принято решение бассейн закрыть на период реконструкции. Делалось это не разом. Готовилась проектно-сметная документация, был конкурс, была проработка с экспертами, как это лучше сделать. По крайней мере, мы сейчас в проекте бюджета вот эти 355 миллионов рублей федеральных средств видим. Это тоже является достижением»,- пояснила вице-губернатор.
Также в Псковской области продолжат возведение модульных спортивных залов, один из которых, в Острове, уже скоро введут в эксплуатацию.
«В этом году мы строим центр единоборств в Острове. Это была первая пилотная ласточка по созданию модульного строения. Уверена, что мы вовремя всё завершим. В конце октября мы должны уже перейти на внутреннюю отделку. Но следующий этап — это создание универсальных залов. Это большие залы. На следующий год в плане бюджета стоит создание такого мобильного зала в городе Пскове. А это привлечение только федеральных средств — 140 миллионов рублей», – добавила Ольга Тимофеева.
По ее словам, в регионе будет продолжаться практика по возведению «умных» спортивных площадок, которые позволяют гражданам узнать, как правильно пользоваться тем или иным тренажером, чтобы не навредить себе.
«Планируется создание больших "умных" площадок. Михаил Юрьевич (Ведерников – губернатор Псковской области – ред.), выезжая в районы, как раз показывал, что в Невеле, в Тямше создаются малые "умные" площадки. "Умными" площадки называются, потому что есть возможность навести камеру, там есть QR-коды, и применительно к какому-то тренажёру тебе будет рассказано, как, во-первых, им пользоваться, какие результаты даёт этот тренажёр. Это очень важно, потому что в основном ребята приходят без инструктора, и для того, чтобы понимать и не навредить себе, надо правильно эксплуатировать оборудование. Поэтому они являются "умными". И мы со следующего года будем создавать большие "умные" площадки. Две "умных" больших площадки появятся в городе Пскове, и одна "умная" площадка, зимний вариант, появится в Пыталово. Поэтому для нас это тоже пилотный проект. Будем смотреть, если он покажется очень эффективным, будем тогда тиражировать на другие муниципальные образования», – заключила Ольга Тимофеева.