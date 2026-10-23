Более 700 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры получит Псковская область в 2027 году

Более 700 млн рублей федерального финансирования планируется привлечь в Псковскую область для развития спортивной инфраструктуры и ремонта объектов. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила заместитель губернатора Ольга Тимофеева.

«В плане бюджета на 2027 и плановые 2028 и 2029 годы стоит цифра, закреплённая за Псковской областью, - более 700 миллионов рублей. Это безусловно достижение, потому что мы знаем, что на протяжении достаточно длительного периода именно федеральные средства, которые приходили по целевому назначению, были крайне малы», – сообщила Ольга Тимофеева.

Она добавила, что часть средств пойдет на реконструкцию бассейна «Барс» в Пскове. На это выделят 355 миллионов рублей.

«Мы видим в следующем году реконструкцию нашего бассейна "Барс". Очень долго и много писали в адрес губернатора области о том, что чаша большого бассейна была в аварийном состоянии. Принято решение бассейн закрыть на период реконструкции. Делалось это не разом. Готовилась проектно-сметная документация, был конкурс, была проработка с экспертами, как это лучше сделать. По крайней мере, мы сейчас в проекте бюджета вот эти 355 миллионов рублей федеральных средств видим. Это тоже является достижением»,- пояснила вице-губернатор.

Также в Псковской области продолжат возведение модульных спортивных залов, один из которых, в Острове, уже скоро введут в эксплуатацию.

«В этом году мы строим центр единоборств в Острове. Это была первая пилотная ласточка по созданию модульного строения. Уверена, что мы вовремя всё завершим. В конце октября мы должны уже перейти на внутреннюю отделку. Но следующий этап — это создание универсальных залов. Это большие залы. На следующий год в плане бюджета стоит создание такого мобильного зала в городе Пскове. А это привлечение только федеральных средств — 140 миллионов рублей», – добавила Ольга Тимофеева.

По ее словам, в регионе будет продолжаться практика по возведению «умных» спортивных площадок, которые позволяют гражданам узнать, как правильно пользоваться тем или иным тренажером, чтобы не навредить себе.