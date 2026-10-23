Ольга Тимофеева: Хотим вернуть островскому спортивно-оздоровительному центру «Юность» его имидж

Реконструкцию лыжероллерной трассы на базе «Юность» в Островском муниципальном округе планирует провести правительство Псковской области, чтобы вернуть спортивно-оздоровительному центру прежний имидж. Об этом рассказала в эфире ПЛН FM (102,6 FM) заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

«Работа на островской лыжной базе ведётся. База "Юность" имеет форму АНО (автономная некоммерческая организация – ред.). Это неподведомственное правительству Псковской области и министерству спорта учреждение. Поэтому сейчас стоит задача по оценке имущественного комплекса. Так как в этом АНО шесть учредителей, мы хотим провести собрание и принять решение, что же дальше делать. Тот вариант, который сейчас существует, не удовлетворяет нас. Мы с федерацией лыжного спорта активно ведём работу. Лыжероллерная трасса уникальная, и поэтому инфраструктура требует сейчас полной модернизации, и мы будем это делать», – сообщила Ольга Тимофеева.

Она добавила, что цель – создание конкурентноспособной инфраструктуры и возрождение имиджевой составляющей для трассы.