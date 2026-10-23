Ольга Тимофеева: Центр экстремальных видов спорта необходим Пскову

Создание центра экстремальных видов спорта прорабатывается правительством Псковской области. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила заместитель губернатора Ольга Тимофеева.
«Мы прорабатываем создание центра экстремальных видов спорта. Молодёжь активно увлекается этими видами. И действительно, инфраструктуры практически никакой, особенно крытой. Поэтому и в этом направлении работаем. Михаил Юрьевич (Ведерников – губернатор Псковской области – ред.) об этом говорил. До первого апреля дано поручение подготовить проектно-сметную документацию создания такого центра». – сообщила вице-губернатор.
По ее словам, важно, чтобы дети, увлекающиеся паркуром или воркаутом, имели возможность заниматься в комфортных условиях.
«Мне кажется, похожий аналог есть в Красноярске, есть в Санкт-Петербурге. Но для нас тоже очень важно, чтобы и в нашем регионе такой центр появился. Потому что и паркур, и воркаут сейчас требуют особого внимания. И нужно, чтобы ребята, в основном туда приходят маленькие ребята, в комфортных условиях занимались и с качественными тренерами», – добавила Ольга Тимофеева.