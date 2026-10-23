Ольга Тимофеева: Центр экстремальных видов спорта необходим Пскову

Создание центра экстремальных видов спорта прорабатывается правительством Псковской области. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила заместитель губернатора Ольга Тимофеева.

«Мы прорабатываем создание центра экстремальных видов спорта. Молодёжь активно увлекается этими видами. И действительно, инфраструктуры практически никакой, особенно крытой. Поэтому и в этом направлении работаем. Михаил Юрьевич (Ведерников – губернатор Псковской области – ред.) об этом говорил. До первого апреля дано поручение подготовить проектно-сметную документацию создания такого центра». – сообщила вице-губернатор.

По ее словам, важно, чтобы дети, увлекающиеся паркуром или воркаутом, имели возможность заниматься в комфортных условиях.