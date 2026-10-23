Кубок города по волейболу пройдет в Пскове в эти выходные

Кубок города Пскова по волейболу среди мужских и женских команд пройдет 24-25 октября в Псковском Доме спорта по адресу: улица набережной реки Великой, дом 16. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил инструктор-методист спортивной школы «Бригантина» Александр Гаврилов.

В предстоящие выходные на площадку выйдут 14 мужских команд в возрасте от 14 лет и старше из Пскова, Великих Лук и Печорского района. В каждый из двух дней состоится по шесть игр, начало запланировано в 10:00.

Далее пройдут двухдневные туры женских команд, в которых примут участие 11 коллективов из Пскова, Великих Лук, Псковского, Печорского и Себежского районов.

Всего запланировано порядка шести туров соревнований, по итогам которых победители и призеры получат медали и грамоты, а обладателям первого места дополнительно вручат кубок.