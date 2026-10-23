 
Спорт

Кубок города по волейболу пройдет в Пскове в эти выходные

0

Кубок города Пскова по волейболу среди мужских и женских команд пройдет 24-25 октября в Псковском Доме спорта по адресу: улица набережной реки Великой, дом 16. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил инструктор-методист спортивной школы «Бригантина» Александр Гаврилов. 

В предстоящие выходные на площадку выйдут 14 мужских команд в возрасте от 14 лет и старше из Пскова, Великих Лук и Печорского района. В каждый из двух дней состоится по шесть игр, начало запланировано в 10:00. 

Далее пройдут двухдневные туры женских команд, в которых примут участие 11 коллективов из Пскова, Великих Лук, Псковского, Печорского и Себежского районов. 

Всего запланировано порядка шести туров соревнований, по итогам которых победители и призеры получат медали и грамоты, а обладателям первого места дополнительно вручат кубок.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026