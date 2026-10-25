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Министр спорта Псковской области приняла участие в форуме «Россия — спортивная держава»

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Министр спорта Псковской области Лилия Аюпова приняла участие в сессии «Символы единства: роль памятных дат в истории отечественного спорта» на форуме «Россия — спортивная держава». Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба министерства спорта Псковской области

На сессии выступили Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин, и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Участники обсудили, как памятные даты и спортивные традиции помогают сохранять историческое наследие, объединять поколения и воспитывать молодёжь.

Одной из важных тем стала инициатива учреждения Всероссийского дня футбола, которую поддержал Минспорт России. Российский футбольный союз планирует организовать масштабный праздник, потенциальная аудитория которого составит 60 млн любителей футбола. На реализацию проекта Российский спортивный фонд выделил грант в размере 251 миллионов рублей.

Также говорили о 115-летии Олимпийского комитета России, Всероссийском дне самбо и учреждении Дня хоккея. Отдельное внимание уделили сохранению памяти о выдающихся спортсменах и значению спортивных традиций для будущих поколений.

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