В Пскове атлеты переносили шилд и супер-йорк, поднимали дамбел и ось Аполлона

Чемпионат Псковской области по силовому экстриму состоялся 24 октября в Пскове. Соревнования проходили в помещении фитнес-клуба «XPRESS Пароход». Организатором выступила Федерация силового экстрима Псковской области и региональное министерство спорта. В чемпионате принимали участие спортсмены из Пскова, Великих Лук и Невеля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото и видео: Федерация силового экстрима Псковской области

В Пскове официальные соревнования по силовому экстриму проводились в третий раз. В этом году программа включала в себя следующие упражнения:

«шилд» - перенос предметов (кег, гантель, камней и прочего);

«супер-йорк» (коромысло) — перенос металлической рамы с грузом;

«дамбелл» - подъем объемной гантели с толстой ручкой;

становая тяга «оси Аполлона» - становая тяга штанги с толстым грифом;

толчок с пола «оси Аполлона» - взятие и толчок штанги с толстым грифом;

удержание молота на вытянутых руках.

«Веса на снаряды устанавливались согласно весовым категориям и заявкам атлетов. Движения по подъему тяжестей участникам знакомы, ведь большинство спортсменов из смежных силовых видов спорта: пауэрлифтинг, кроссфит. Однако, многие испытывали трудности при заказе больших весов. Снаряды в силовом экстриме имеют свою особенность — они неудобные. У них толстые ручки и большие объемы, из-за чего их трудно удержать и сохранять баланс при, казалось бы, знакомых весах. Немалую роль играет хорошая толчковая техника», - рассказали организаторы. «Веса на снаряды устанавливались согласно весовым категориям и заявкам атлетов. Движения по подъему тяжестей участникам знакомы, ведь большинство спортсменов из смежных силовых видов спорта: пауэрлифтинг, кроссфит. Однако, многие испытывали трудности при заказе больших весов. Снаряды в силовом экстриме имеют свою особенность — они неудобные. У них толстые ручки и большие объемы, из-за чего их трудно удержать и сохранять баланс при, казалось бы, знакомых весах. Немалую роль играет хорошая толчковая техника», - рассказали организаторы.

Некоторые участники справлялись с жимом вверх только силой рук.

Самый большой вес на этих соревнованиях был 130 кг, его подняла в становой тяге Екатерина Антонова. Самый большой вес гантели 27,5 килограмма подняла над головой Виктория Гринева. Она же дольше всех удерживала молот весом 10 килограмм на вытянутых руках — 1 минуту 11 секунд.

У мужчин лучшие результаты были следующими: подъем оси Аполлона над головой весом 90 килограмм выполнил Евгений Беляков, удержание молота весом 20 килограмм в течение 53,76 секунды выполнил Шавкат Шербоев.

Победителями чемпионата Псковской области стали: Виктория Гетманская в категории женщин до 64 килограмм; Екатерина Антонова в категории женщин до 72 килограмм; Николай Лосев в категории мужчин до 80 килограмм; Шавкат Шербоев в категории мужчин до 90 килограмм; Беляков Евгений в категории мужчин до 105 килограмм.