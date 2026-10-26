Спорт без боли: тренер раскрыл псковичам секрет эффективных занятий 

После тренировки мышцы иногда болят так, что сложно даже двигаться. Но добиться результата можно и без тяжёлых весов и изнурительных нагрузок. Как тренироваться эффективно и без лишнего дискомфорта, рассказал тренер клуба «С-Фитнес» Юрий Гайдамакин в программе «Железные люди» на радио «ПЛН FM» (102.6).

Сам Юрий Гайдамакин пришёл в «железный спорт» примерно в 14 лет. В разные годы занимался силовым экстримом и работал с большими весами. Однако со временем столкнулся с травмами, из-за которых пришлось пересмотреть подход к тренировкам.

«Я занимался, поднимал, опять травмировался, опять отдыхал, опять восстанавливался. Это было всё бесконечно. Понимал, что делал что-то не так», - вспоминает тренер.

Решением для него стала методика многоповторных тренировок. Её принцип - выполнять больше повторений с меньшим весом, уделяя внимание отдельным группам мышц.

По словам Юрия Гайдамакина, после перехода на такую систему он больше года тренировался без новых травм и при этом продолжал замечать изменения в теле. Позже начал применять этот подход в работе с клиентами.

«У меня в тренировке самое главное - это чтобы человек не нанёс себе травм. Он приходит за результатом, после тяжёлого рабочего дня, сильно устал. Хочет получить разрядку, положительную энергию, иметь мышечный тонус и не должен травмироваться», - объяснил Юрий.

Тренер отметил, что старается подбирать нагрузку так, чтобы после занятий человек мог спокойно вернуться к повседневным делам. По его наблюдениям, клиенты продолжают прогрессировать без необходимости поднимать большие веса.

При этом Юрий Гайдамакин подчеркнул, что важны не только сами упражнения, но и правильное восстановление. Он советует уделять внимание питанию, сну и водному режиму.