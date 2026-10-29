Полуфиналистки «Мисс и Миссис Псков-2026» дошли до «Планки»

Полуфиналистки конкурса «Мисс и Миссис Псков-2026» приняли участие в спортивных мероприятиях в фитнес клубе «Планка», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля красоты.

Фотографии: Даниил Леонтьев

В рамках тренировки девушки смогли познакомиться с тренажерным залом, инфраструктурой клуба и принять участие в комбинированной фитнес-тренировке с Алексеем Семеновым, где опробовали направления степ, combat и pump.

«Этот день полуфиналистки провели на позитиве, спортивном позитиве», — отметили организаторы.

Напомним, финальное шоу фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2026» состоится 28 ноября в спортивно-развлекательном парке «Простория».

Соведущей этого шоу станет известная певица, актриса, ведущая и модель Анна Калашникова.

Почетными гостями церемонии финала станут бессменный директор и организатор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Алла Маркина и еще более 100 королев из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска и других городов.