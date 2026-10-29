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Великолукский боксёр Кирилл Коршаков завоевал золотую медаль первенства мира

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Великолукский боксёр Кирилл Коршаков завоевал золотую медаль первенства мира по боксу среди спортсменов до 19 лет в весовой категории до 85 килограммов, сообщил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Андрей Беляев / Мах

Как отметил глава великолукской администрации, в финале Кирилл Коршаков единогласным решением судей победил действующего чемпиона Азии среди молодёжи Сардорбека Бахромхужаева. По итогам турнира спортсмен был признан лучшим боксёром чемпионата мира.

«Это по-настоящему историческая победа для Великих Лук и всей Псковской области. За ней — годы упорных тренировок, дисциплины, характера и веры в себя. Отдельные слова благодарности — тренеру Юрию Фёдорову, всем наставникам, семье и всем, кто поддерживал Кирилла на пути к вершине», — прокомментировал глава администрации города.

По словам Андрея Беляева, своей победой спортсмен доказал, что великолукская школа бокса сильна, а спортсмены способны побеждать на самом высоком уровне.

«Ты — достойный пример для молодёжи города и области. Гордимся тобой! Желаем новых побед, крепкого здоровья и дальнейших спортивных высот. Дальше — только больше!» — заключил Андрей Беляев.
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Беляев Андрей Геннадьевич

Беляев Андрей Геннадьевич

Глава администрации Великих Лук

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