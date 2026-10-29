Великолукский боксёр Кирилл Коршаков завоевал золотую медаль первенства мира по боксу среди спортсменов до 19 лет в весовой категории до 85 килограммов, сообщил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев в своем канале в мессенджере Мах.
Фотографии: Андрей Беляев / Мах
Как отметил глава великолукской администрации, в финале Кирилл Коршаков единогласным решением судей победил действующего чемпиона Азии среди молодёжи Сардорбека Бахромхужаева. По итогам турнира спортсмен был признан лучшим боксёром чемпионата мира.
По словам Андрея Беляева, своей победой спортсмен доказал, что великолукская школа бокса сильна, а спортсмены способны побеждать на самом высоком уровне.
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