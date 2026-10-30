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Российских хоккеистов допустили к международным турнирам

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Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным турнирам. Об этом сообщается на сайте организации.

Это решение стало итогом апелляции Федерации хоккея России на продление отстранения российских команд на сезон-2026/27. ФХР оспаривала решение Совета IIHF, который в июле сохранил запрет на участие российских сборных в турнирах под эгидой международной федерации.

Ранее дисциплинарный комитет IIHF уже отменял аналогичное решение, указав, что приведенные аргументы о рисках безопасности недостаточно обоснованы, пишет «Лента.ру».

Ограничения затрагивали мужскую национальную команду, молодежную сборную до 20 лет, мужскую и женскую юниорские команды до 18 лет. Российские команды не выступают на турнирах IIHF с февраля 2022 года.

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