Российских хоккеистов допустили к международным турнирам

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным турнирам. Об этом сообщается на сайте организации.

Это решение стало итогом апелляции Федерации хоккея России на продление отстранения российских команд на сезон-2026/27. ФХР оспаривала решение Совета IIHF, который в июле сохранил запрет на участие российских сборных в турнирах под эгидой международной федерации.

Ранее дисциплинарный комитет IIHF уже отменял аналогичное решение, указав, что приведенные аргументы о рисках безопасности недостаточно обоснованы, пишет «Лента.ру».

Ограничения затрагивали мужскую национальную команду, молодежную сборную до 20 лет, мужскую и женскую юниорские команды до 18 лет. Российские команды не выступают на турнирах IIHF с февраля 2022 года.