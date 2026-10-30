 
Спорт

На чемпионате Псковской области по джиу-джитсу отберут лучших в сборную региона

0

Чемпионат и первенство Псковской области по джиу-джитсу пройдут 1 ноября в спортивном комплексе «Писковичи» по адресу: Псковский округ, деревня Писковичи, улица Волкова, дом 20. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила президент Псковской областной общественной организации «Федерация джиу-джитсу» Анна Шумейко.

Целью соревнований, по словам организаторов, являются популяризация джиу-джитсу и отбор спортсменов в сборные команды Псковской области для участия в чемпионате и первенстве СЗФО по джиу-джитсу.

Чемпионат среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 16, 14 и 12 лет стартует в 10:00. В нем примут участие порядка 150 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Острова, Печор и Середки в 80 весовых категориях. Победителей и призеров наградят грамотами и медалями соответствующих степеней.

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляют министерство спорта Псковской области и Псковская областная общественная организация «Федерация джиу-джитсу». 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026