На чемпионате Псковской области по джиу-джитсу отберут лучших в сборную региона

Чемпионат и первенство Псковской области по джиу-джитсу пройдут 1 ноября в спортивном комплексе «Писковичи» по адресу: Псковский округ, деревня Писковичи, улица Волкова, дом 20. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила президент Псковской областной общественной организации «Федерация джиу-джитсу» Анна Шумейко.

Целью соревнований, по словам организаторов, являются популяризация джиу-джитсу и отбор спортсменов в сборные команды Псковской области для участия в чемпионате и первенстве СЗФО по джиу-джитсу.

Чемпионат среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 16, 14 и 12 лет стартует в 10:00. В нем примут участие порядка 150 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Острова, Печор и Середки в 80 весовых категориях. Победителей и призеров наградят грамотами и медалями соответствующих степеней.

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляют министерство спорта Псковской области и Псковская областная общественная организация «Федерация джиу-джитсу».