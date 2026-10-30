В Пскове 10 городов выйдут на старт соревнований по зимнему плаванию

Чемпионат и Кубок Псковской области по зимнему плаванию «Морозный вызов — 2026» состоятся 1 ноября на реке Великой в Пскове. В соревнованиях примут участие 75 спортсменов и любителей из 10 городов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация зимнего плавания Псковской области

Соревнования начнутся в 11:45 на набережной реки Великой у спортивной школы «Ника» по адресу: улица Воеводы Шуйского, 9. Вход для зрителей свободный.

В программу войдут заплывы на 25 и 50 метров вольным стилем, а также комбинированная дисциплина «Моржеран» — бег на 1 км и плавание на 25 метров в холодной воде. Начало заплывов на 25 метров запланировано на 12:00, на 50 метров — на 12:40, «Моржерана» — на 13:20. Награждение победителей и призёров состоится в 14:30.

Для проведения соревнований на реке установят специальный понтонный бассейн с двумя дорожками длиной 25 метров. Участники будут выступать без утепляющих гидрокостюмов. По прогнозам организаторов, температура воды составит около +8 градусов.

«Морозный вызов» проводится ежегодно с 2022 года и имеет официальный статус чемпионата и Кубка Псковской области. Соревнования включены в региональный календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий. На дистанции 50 метров участники смогут выполнить нормативы для присвоения спортивных разрядов при соблюдении требований Единой всероссийской спортивной классификации.

Безопасность спортсменов будут обеспечивать сотрудники МЧС России, аварийно-спасательной службы Псковской области, полиции и других профильных ведомств. На месте организуют дежурство бригады скорой медицинской помощи. Для согревания участников после заплывов предусмотрена мобильная баня.

Организаторами соревнований выступают Федерация зимнего плавания Псковской области и региональное министерство спорта.