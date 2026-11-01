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Псковскому спортсмену приобрели специализированную лодку для занятий греблей на каноэ

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Специализированную лодку и сиденье для занятий греблей на каноэ приобрели для ветерана СВО, члена сборной команды России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, серебряного призера чемпионата России и неоднократного призера всероссийских соревнований Игоря Пучкова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Скриншоты из видео из канала Михаила Ведерникова в Мах

В апреле на Кубке России и Всероссийских соревнованиях в Краснодаре Игорь Пучков взял серебро на дистанциях 200 и 500 метров в дисциплине VL-1.

Как отметил губернатор региона, новый инвентарь позволит спортсмену тренироваться в полную силу и готовиться к главным официальным стартам.

«Развитие адаптивного спорта и поддержка ветеранов, которые после службы демонстрируют железную силу духа, – наш безусловный приоритет. К этой задаче мы подходим системно», — добавил Михаил Ведерников.

По поручению президента РФ уже в следующем году начнется строительство двух комплексов Центра адаптивной физической культуры и спорта – в Пскове и Печорах, — которые станут современной профессиональной базой для тренировок, реабилитации и восстановления героев и жителей с ограничениями по здоровью.

«Желаю Игорю новых побед! Пусть флаги России и Псковской области как можно чаще поднимаются на самых престижных турнирах», — заключил Михаил Ведерников.

 

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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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