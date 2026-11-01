Чемпионат Псковской области по рукопашному бою проходит в Борисовичах

Чемпионат и первенство региона по рукопашному бою проходит в спортивном комплексе «Олимп» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
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Также с приветственной речью выступил председатель Совета директоров публичного акционерного общества «АВАР», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», председатель регионального отделения Российского детского фонда России Дмитрий Мельников.
В чемпионате принимают участие порядка 150 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Печор, Пыталово, а также Гдовского муниципального округа. Впервые соревнуются на чемпионате гости из Санкт-Петербурга.
Задачами проведения соревнований, по словам организаторов, являются популяризация рукопашного боя как отечественного вида спорта, повышение мастерства спортсменов, занимающихся рукопашным боем и отбор в сборную команду Псковской области для участия в Чемпионате и Первенстве СЗФО России.
«Цель этих соревнований не только набраться спортивного мастерства и выполнить более высокие спортивные разряды, но и самая главная цель — отобраться в сборную Псковской области по рукопашному бою, которая будет представлять регион на следующем чемпионате и первенстве Северо-западного федерального округа России, который состоится в первые выходные декабря в Новгородской области в городе Старая Русса. То есть ребята максимально заряжены, так как эта поездка сама по себе очень интересная, много опытных соперников приедет, и она открывает путь на чемпионаты и первенство России. То есть сейчас ты сейчас отбираешься и получаешь право на северо-западные и всероссийские соревнования или тренируешься еще год, поэтому спортсмены выглядят спокойными, но у них внутри горит шквал эмоций», — поделилась президент Псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.
Спортсмены выступают в восьми возрастных группах: девушки 12-13 лет, девушки 14-15 лет, девушки 16-17 лет, женщины и юниорки, юноши 12-13 лет, юноши 14-15 лет, юноши 16-17 лет, мужчины и юниоры. Количество весовых категорий в каждой группе варьируется от шести до одиннадцати.
Участников, занявших призовые места во всех возрастных группах, наградят медалями и грамотами.
Генеральным партнером соревнований стал ПАО «Автоэлектоарматура» имени П. П. Мельникова. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется министерством спорта Псковской области и ПРОО «Федерация рукопашного боя».
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