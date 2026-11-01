Чемпионат Псковской области по рукопашному бою проходит в Борисовичах

Чемпионат и первенство региона по рукопашному бою проходит в спортивном комплексе «Олимп» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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На торжественном открытии выступили глава города Пскова Станислав Стармолотов: «Дорогие друзья, тренеры и спортсмены, приветствую вас на нашем областном чемпионате по рукопашному бою. Желаю всем удачи на выступлении в таком непростом виде спорта, пусть победит сильнейший!»

Также с приветственной речью выступил председатель Совета директоров публичного акционерного общества «АВАР», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», председатель регионального отделения Российского детского фонда России Дмитрий Мельников.

«Добрый день, дорогие друзья! Этот вид спорта воспитывает тех, кто может постоять за свою честь, свою семью и за нашу родину. Это спорт сильных. Желаю всем удачи, пусть победит сильнейший», — заявил предприниматель.

В чемпионате принимают участие порядка 150 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Печор, Пыталово, а также Гдовского муниципального округа. Впервые соревнуются на чемпионате гости из Санкт-Петербурга.

Задачами проведения соревнований, по словам организаторов, являются популяризация рукопашного боя как отечественного вида спорта, повышение мастерства спортсменов, занимающихся рукопашным боем и отбор в сборную команду Псковской области для участия в Чемпионате и Первенстве СЗФО России.

«Цель этих соревнований не только набраться спортивного мастерства и выполнить более высокие спортивные разряды, но и самая главная цель — отобраться в сборную Псковской области по рукопашному бою, которая будет представлять регион на следующем чемпионате и первенстве Северо-западного федерального округа России, который состоится в первые выходные декабря в Новгородской области в городе Старая Русса. То есть ребята максимально заряжены, так как эта поездка сама по себе очень интересная, много опытных соперников приедет, и она открывает путь на чемпионаты и первенство России. То есть сейчас ты сейчас отбираешься и получаешь право на северо-западные и всероссийские соревнования или тренируешься еще год, поэтому спортсмены выглядят спокойными, но у них внутри горит шквал эмоций», — поделилась президент Псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

Спортсмены выступают в восьми возрастных группах: девушки 12-13 лет, девушки 14-15 лет, девушки 16-17 лет, женщины и юниорки, юноши 12-13 лет, юноши 14-15 лет, юноши 16-17 лет, мужчины и юниоры. Количество весовых категорий в каждой группе варьируется от шести до одиннадцати.

Участников, занявших призовые места во всех возрастных группах, наградят медалями и грамотами.

Генеральным партнером соревнований стал ПАО «Автоэлектоарматура» имени П. П. Мельникова. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется министерством спорта Псковской области и ПРОО «Федерация рукопашного боя».