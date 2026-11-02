Два теннисных стола передал Юрий Сорокин фонду «Защитники Отечества»

Вице-спикер Законодательного Собрания Юрий Сорокин («Единая Россия») передал региональному отделению фонда «Защитники Отечества» два теннисных стола. Спортивный инвентарь вручён ветеранам специальной военной операции и сотрудникам фонда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Заксобрания.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Настольный теннис — одна из официальных дисциплин Кубка «Защитники Отечества». Этот подарок позволит ребятам, вернувшимся с фронта, начать полноценную подготовку к престижным всероссийским соревнованиям.

«Спорт — это мощнейший инструмент социализации и реабилитации. Передавая нам эти столы, вы передаёте ветеранам возможность поддерживать физическую форму, восстанавливать психоэмоциональное равновесие и быстрее возвращаться к мирной жизни», - рассказала руководитель филиала фонда, депутат Заксобрания от «Единой России» Надежда Васильева и уточнила, что на базе фонда уже организованы тренировки по бильярду и практической стрельбе.

«Я видел, сколько наград у вас есть по стрельбе. Предлагаю развивать и настольный теннис. Если появятся успехи и будет сформирована команда, мы её экипируем должным образом, чтобы она достойно представляла наш регион и побеждала», - отметил вице-спикер регионального парламента. Кроме того, Юрий Сорокин предложил организовать для ветеранов СВО мастер-класс по настольному теннису с участием профессиональных спортсменов.

«Сейчас у нас в ассоциации состоит около 150 ветеранов, и количество людей постоянно увеличивается. Наши спортсмены успешно выступают как внутри области, так и показывают достойные результаты на соревнованиях за её пределами. Новый спортивный инвентарь позволит нам больше тренироваться, а ещё собираться вместе, общаться в неформальной обстановке, что тоже очень важно для нас», - сказал председатель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Игорь Пучков.

В завершение встречи вице-спикер признался, что впечатлён общением с ветеранами СВО и специалистами, и заверил, что его сотрудничество с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» будет продолжаться.