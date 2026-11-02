Два теннисных стола передал Юрий Сорокин фонду «Защитники Отечества»

Вице-спикер Законодательного Собрания Юрий Сорокин («Единая Россия») передал региональному отделению фонда «Защитники Отечества» два теннисных стола. Спортивный инвентарь вручён ветеранам специальной военной операции и сотрудникам фонда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Заксобрания.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Настольный теннис — одна из официальных дисциплин Кубка «Защитники Отечества». Этот подарок позволит ребятам, вернувшимся с фронта, начать полноценную подготовку к престижным всероссийским соревнованиям.
«Спорт — это мощнейший инструмент социализации и реабилитации. Передавая нам эти столы, вы передаёте ветеранам возможность поддерживать физическую форму, восстанавливать психоэмоциональное равновесие и быстрее возвращаться к мирной жизни», - рассказала руководитель филиала фонда, депутат Заксобрания от «Единой России» Надежда Васильева и уточнила, что на базе фонда уже организованы тренировки по бильярду и практической стрельбе.
«Я видел, сколько наград у вас есть по стрельбе. Предлагаю развивать и настольный теннис. Если появятся успехи и будет сформирована команда, мы её экипируем должным образом, чтобы она достойно представляла наш регион и побеждала», - отметил вице-спикер регионального парламента. Кроме того, Юрий Сорокин предложил организовать для ветеранов СВО мастер-класс по настольному теннису с участием профессиональных спортсменов.
В завершение встречи вице-спикер признался, что впечатлён общением с ветеранами СВО и специалистами, и заверил, что его сотрудничество с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» будет продолжаться.
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