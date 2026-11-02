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Три псковских боксера стали призерами соревнований в Череповце и Калининграде

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Псковский боксер, мастер спорта России Артур Кулаков одержал три уверенные победы, стал трехкратным чемпионом и был признан «Лучшим боксером» турнира на всероссийских соревнованиях среди мужчин памяти академика Ивана Бардина в Череповце, сообщили Псковской Ленте Новостей тренеры спортсмена. 

Фотографии предоставила Псковская областная федерация бокса

Параллельно в Калининграде проходили финалы всероссийских соревнований среди юниоров (17–18 лет) «Янтарные перчатки» памяти Заслуженного тренера России Виктора Рубова.

Псковской боксер Александр Белавин завоевал «золото», он также получил специальный приз «Лучший боксёр» соревнований и выполнил норматив «Мастер спорта России».

А Кирилл Абдулаев стал серебряным призером соревнований в Калининграде, уступив сопернику в очень равном финале раздельным решением судей.

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