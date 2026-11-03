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Псковская команда «Торнадо» завоевала «Кубок Александра Невского» 

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Юношеский турнир по хоккею «Кубок Александра Невского» завершился в Пскове, сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте». С 31 октября по 2 ноября на льду местного Дворца спорта за награды боролись команды юношей 2009–2010 годов рождения.

Фотографии: «Псковский хоккей» / «ВКонтакте»

В решающем матче хозяева площадки со счётом 5:1 уверенно переиграли команду «Динамо» из Великого Новгорода и заняли первое место.

 

В итоге на первом месте «Торнадо» (Псков), на втором - «Динамо» (Великий Новгород). «Бронзу» получила команда «Спартак» (Санкт-Петербург), четвертое место забрала «Арктика» (Мурманск). 

По итогам соревнований оргкомитет определил лучших игроков: Сергей Павлов #77 («Торнадо»), вратарь Глеб Балакин #23 («Динамо»), Артур Горбунов #10 («Спартак») и Илья Игнатов #87 («Арктика»).

В церемонии награждения принимали участие председатель областной федерации хоккея Игорь Бортников и директор Ледового дворца Артур Акавов.

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