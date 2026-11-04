Псковичи начали День народного единства с зарядки 

Общегородская массовая зарядка в честь Дня народного единства прошла на псковском стадионе «Машиностроитель» сегодня, 4 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Софья Зиновьева / ПЛН

На открытии мероприятия с выступили сенатор Российской Федерации Наталья Мельникова и руководитель дирекции спортивных сооружений города Пскова Ольга Черкасова.

«Хочу сказать, что сегодня спорт – это объединение, сила, здоровье, активность, и команда, которая объединяет людей. Уважаемые жители, дорогие, желаю вам здоровья, благополучия, мира и процветания в нашей стране. С праздником!» — сказала Наталья Мельникова.

Зарядку провели Ольга Бородулина и Арсений Тимофеев. Гости выполняли фитнес упражнения и танцевали.

«Дорогие жители, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Сегодня двойной праздник – День народного единства и День Казанской Божьей Матери», — сказала Ольга Черкасова.

В рамках зарядки прошел конкурс костюмов, в результате которого участники получили сувениры от стадиона «Машиностроитель», и вручение значков ГТО. Организаторы угощали посетителей чаем и печеньем.

Организатором зарядки стала Дирекция спортивных сооружений города Пскова.