Псковичи начали День народного единства с зарядки 

Общегородская массовая зарядка в честь Дня народного единства прошла на псковском стадионе «Машиностроитель» сегодня, 4 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Софья Зиновьева / ПЛН
На открытии мероприятия с выступили сенатор Российской Федерации Наталья Мельникова и руководитель дирекции спортивных сооружений города Пскова Ольга Черкасова.
Зарядку провели Ольга Бородулина и Арсений Тимофеев. Гости выполняли фитнес упражнения и танцевали.
В рамках зарядки прошел конкурс костюмов, в результате которого участники получили сувениры от стадиона «Машиностроитель», и вручение значков ГТО. Организаторы угощали посетителей чаем и печеньем.
Организатором зарядки стала Дирекция спортивных сооружений города Пскова.