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Псковичи начали День народного единства с зарядки 

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Общегородская массовая зарядка в честь Дня народного единства прошла на псковском стадионе «Машиностроитель» сегодня, 4 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Софья Зиновьева / ПЛН

На открытии мероприятия с выступили сенатор Российской Федерации Наталья Мельникова и руководитель дирекции спортивных сооружений города Пскова Ольга Черкасова. 

«Хочу сказать, что сегодня спорт – это объединение, сила, здоровье, активность, и команда, которая объединяет людей. Уважаемые жители, дорогие, желаю вам здоровья, благополучия, мира и процветания в нашей стране. С праздником!» — сказала Наталья Мельникова. 
 

Зарядку провели Ольга Бородулина и Арсений Тимофеев. Гости выполняли фитнес упражнения и танцевали. 

«Дорогие жители, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Сегодня двойной праздник – День народного единства и День Казанской Божьей Матери», — сказала Ольга Черкасова. 

В рамках зарядки прошел конкурс костюмов, в результате которого участники получили сувениры от стадиона «Машиностроитель», и вручение значков ГТО. Организаторы угощали посетителей чаем и печеньем. 

Организатором зарядки стала Дирекция спортивных сооружений города Пскова.

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